App Google Beta si prepara a introdurre novità per gli Smart Display e nuove routine

Anche l’App Google Home inizia a cedere alle lusinghe del Material Theme : La tendenza è ormai quella e ora Anche l'app Google Home pare essere pronta o quasi a ricevere un aggiornamento importante in termini di design. Si tratta chiaramente del nuovo Material Theme, stile che Big G sta per lanciare Anche sull'app di controllo per Google Home, Chromecast e dispositivi del genere. L'articolo Anche l’app Google Home inizia a cedere alle lusinghe del Material Theme proviene da TuttoAndroid.

Crollano le installazioni di alcune App a causa di un nuovo algoritmo sul Google Play Store : Numerosi sviluppatori hanno notato un preoccupante crollo delle installazioni la scorsa settimana, quando Google ha introdotto un nuovo algoritmo nel Play Store. L'articolo Crollano le installazioni di alcune app a causa di un nuovo algoritmo sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Wi-Fi - tutto quello che si può fare dall’App : (Foto: Google) Tra le caratteristiche peculiari del router Google Wi-Fi appena arrivato in Italia ci sono la sua capacità di coprire ampie superfici abitate con un segnale veloce e stabile e un forte accento posto dagli ingegneri sulla facilità d’uso, aspetto che rende l’aggeggio una scelta azzeccata per molti utenti ma meno oculata per altri. I router in effetti si controllano infatti tramite un’app per smartphone e tablet, ...

L’App non ufficiale di Google Play Music per desktop ora supporta YouTube Music : Un'app non ufficiale ma al contempo piuttosto conosciuta e diffusa di Google Play Music per desktop adesso supporta anche YouTube Music. La notizia arriva direttamente dallo sviluppatore Samuel Attard, che ha reso il relativo update disponibile al download lunedì. I vantaggi rispetto alla versione per browser web sono evidenti. Anche per Messaggi Android c'è un'app simile. L'articolo L’app non ufficiale di Google Play Music per desktop ...

«Connessione veloce dAppertutto» - la rivoluzione di GoogleWifi per migliorare la navigazione : Creato il computer più piccolo al mondo: più piccolo di un granello di sale La tecnologia utilizzata da Google Wifi è quella mesh , che si rifà una ad una rete a maglie implementata tramite una ...

Perché Apple e Google ci vogliono aiutare ad usare meno lo smartphone? : Apple e Google (anche Facebook sta entrando a far parte del grupp) non vogliono renderti dipendente dai loro servizi ed hanno introdotto sistemi che ti dicono per quanto tempo li usi in modo che tu possa ridurne l’utilizzo. Perché aziende che fondano il loro business sull’uso dei loro servizi non vogliono che tu diventi dipendente dalla tecnologia? No, non è per altruismo. Tutt’altro. Apple, Google, Facebook: Perché queste ...

Google sempre più simile ad Apple : la chiusura di Android è vicina : Google introduce un nuovo sistema di firme per gli APK Android che limitano la possibilità di download da fonti diverse dal Play Store. In parole povere un DRM (Digital Rights Management) per le app Android anche se James Bender, Product Manager Google Play, scrive che il motivo è aiutare gli sviluppatori. Android sempre più simile ad iOS, Google sempre più simile ad Apple Come accade con cambiamenti importanti, come quello di una totale ...

Google aggiunge i DRM alle App Android nel Play Store per aumentare la sicurezza : Il team di Google ha apportato una piccola modifica alle app del Play Store che potrebbe rivelarsi di grande aiuto per la sicurezza degli smartphone Android. L'articolo Google aggiunge i DRM alle app Android nel Play Store per aumentare la sicurezza proviene da TuttoAndroid.

App Google 8.9 continua a lavorare ai podcast - alle azioni per l’assistente e alle storie : Ancora una volta la nuova versione di app Google non porta novità evidenti, ma continua a lavorare a nuove funzioni, come i podcast, le azioni per l'assistente e molto altro. L'articolo App Google 8.9 continua a lavorare ai podcast, alle azioni per l’assistente e alle storie proviene da TuttoAndroid.

Measure - l’App per le misurazioni con AR di Google - si aggiorna alla versione 2.0 : Google ha aggiornato la propria app Measure alla versione 2.0. L'applicazione permette di misurare gli oggetti inquadrati con la fotocamera dello smartphone L'articolo Measure, l’app per le misurazioni con AR di Google, si aggiorna alla versione 2.0 proviene da TuttoAndroid.

Google Maps e Android Auto fanno pace : la vista satellitare delle mAppe arriva anche sulle vetture : Uno dei piccoli paradossi di Android Auto riguardava la vista satellitare di Maps, selezionabile dallo smartphone ma non dallo schermo delle vetture compatibili L'articolo Google Maps e Android Auto fanno pace: la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture proviene da TuttoAndroid.

Google : scopriamo quali sono le migliori Applicazioni Android del 2018 : Il successo stratosferico ottenuto dagli smartphone è un dato di fatto e la corsa per acquistare l'ultimo modello è sempre presente e travolgente, con milioni di utenti fanno anche le nottate davanti gli store per portare a casa l'ultimo modello di cellulare da usare poi con le app preferite. A proposito di queste, è arrivata la classifica di preferenze stilata da Google attraverso i Play Awords. Si tratta di una sorta di Premio Oscar fra gli ...

App Google migliora il sistema di ricerca delle immagini e le raggruppa automaticamente : Determinate ricerche di immagini attivano l'App Google per chiedere all'utente se desidera creare una raccolta per ciò che sta cercando. Ecco come L'articolo App Google migliora il sistema di ricerca delle immagini e le raggruppa automaticamente proviene da TuttoAndroid.

Amazon - Google e WhatsApp : ecco la classifica dei Brand più influenti secondo Ipsos : Il mondo dell'entertainment merita una riflessione a parte perché emblema di come stia cambiando in maniera radicale il modo di fruizione da parte dei consumatori. Se nella classifica 2017 Netflix ...