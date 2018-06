Aperol Happy Together Live | dalle 16 sul Lungomare Caracciolo

Elisa in concerto a Napoli a giugno - live gratuito con Cosmo e Marracash più una sorpresa per Aperol Happy Together Live : Speciale appuntamento gratuito con Elisa in concerto a Napoli il 30 giugno: la cantautrice di Monfalcone, appena tornata in radio col nuovo singolo Will We Be Strangers che anticipa il nuovo album di inediti, salirà sul palco dell'Aperol Happy Together Live per uno speciale show all'aperto in una cornice d'eccezione, il Lungomare Caracciolo. L'appuntamento con Elisa in concerto a Napoli è a partire dalle ore 20.00 di sabato 30 giugno, quando ...