Antoine Griezmann e Kylian Mbappè | Mondiali 2018 Video | i protagonisti del gol dell' 1-0

LIVE Pagelle Francia-Perù - Mondiali 2018 in DIRETTA : Antoine Griezmann guida il tridente francese contro i sudamericani per chiudere i conti in classifica : Si conclude la seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali di Russia 2018 con il match tra Francia e Perù. Alle ore 17.00 italiane ad Ekaterinenburg saranno di fronte la nazionale del CT Didier Deschamps ed i sudamericani con tre punti in palio quanto mai decisivi. I transalpini, dopo il rocambolesco successo con l’Australia, vogliono chiudere i conti in vista degli ottavi di finale, puntando sul consueto tridente composto da Mbappè, ...

Antoine Griezmann/ Barcellona o Atletico? Video - il francese ha deciso : resta tra i Colchoneros : Antoine Griezmann: il francese è diviso tra Atletico Madrid e Barcellona e dal ritiro con la nazionale blues per i Mondiali 2018 dovrebbe comunicare stasera il suo futuro con un Video.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 22:42:00 GMT)

Antoine Griezmann/ Barcellona o Atletico? Il francese comunica oggi il suo futuro con un video : Antoine Griezmann: il francese è diviso tra Atletico Madrid e Barcellona e dal ritiro con la nazionale blues per i Mondiali 2018 dovrebbe comunicare stasera il suo futuro con un video.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:18:00 GMT)

Antoine Griezmann il fenomeno che guiderà la Francia ai Mondiali : Due gol ed è nata una stella, anzi un’étoile. Antoine Griezmann, 27 anni, francese di Maçon (Borgogna), ha segnato le prime due reti (la seconda un autentico gioiello di tecnica tra stop e scavetto) del 3-0 con cui l’Atletico Madrid ha vinto l’Europa League battendo in finale a Lione l’Olympique Marsiglia. Ma chi è questo «fenomeno» che guiderà anche l’attacco della Francia ai prossimi Mondiali in Russia? 1) Antoine non ha mai giocato in ...