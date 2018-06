Angelino Alfano cambia vita | rivoluzione dell' ex ministro | che lavoro fa oggi

Marco Travaglio - la reazione scomposta : come insulta Maria Elena Boschi e Angelino Alfano per difendere Giuseppe Conte : 'E allora Angelino Alfano e Maria Elena Boschi ?'. A chi accusa Giuseppe Conte di essere un 'signor nessuno' della politica , definizione impossibile da smentire, , Marco Travaglio reagisce come ogni bambino ha fatto almeno una volta nella sua vita: specchio riflesso. L'editoriale del direttore del Fatto ...

Angelino Alfano - ecco il record che lo farà rimanere nella storia Video : Il ministro Angelino Alfano non si è più ricandidato, come aveva anticipato qualche mese fa, ma ancora fa parlare di sé e non solo perché svolge ancora l'incarico di ministro bensì per un record invidiabile [Video] da tutti coloro che amano e seguono la Politica nazionale. Il record di Alfano L'ex delfino di Silvio Berlusconi è diventato oggi il ministro più longevo della storia repubblicana: ha infatti raggiunto circa 3.000 giorni a capo di un ...