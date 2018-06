Andrea Dovizioso | GP Olanda 2018 | “Sono contento e fortunato La gara? Difficile da

MotoGP - GP Assen. Qualifiche : pole di Marc Marquez. 3° Valentino Rossi. 4° Andrea Dovizioso : Il campione del mondo uscente dovrà difendersi anche dagli attacchi delle due Ducati: vanno forte sia Jorge Lorenzo, reduce da due vittorie consecutive, sia Andrea Dovizioso, che alla vigilia delle ...

Andrea Dovizioso - GP Olanda 2018 : “Ho un buon passo gara - ma posso fare meglio di così” : Andrea Dovizioso (Ducati) si dichiara abbastanza soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere in vista del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP. Ad Assen il forlivese ha chiuso in sesta posizione a circa mezzo secondo da Maverick Vinales, ma il distacco non preoccupa il portacolori della Ducati. “Non sono troppo soddisfatto del mio giro veloce, ma gli aspetti più importanti di questo venerdì sono altri – spiega il ...

MotoGP - GP d'Olanda - Andrea Dovizioso : 'Dobbiamo insistere sui dettagli' : I 49 punti di distanza dalla vetta occupata da Marc Marquez non preoccupano certo Andrea Dovizioso: "Non sono preoccupato e non è dobbiamo pensare al Campionato, è presto. Nelle gare succede di tutto, ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : la “Cattedrale del Motociclismo” attende Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso. Marquez e Lorenzo i favoriti? : E’ tempo di Assen (Olanda), la “Cattedrale del Motociclismo” aspetta i centauri più veloci del mondo pronti ad esibirsi dove il coraggio conta maggiormente e una staccata non è mai troppo azzardata. Nel luogo in cui solo i migliori hanno vinto e conseguito la loro “Laurea” con oggetto “Velocità ed ambizione“, il Circus delle due ruote torna a bussare alle porte degli appassionati per regalare emozioni. ...

MotoGP - GP Olanda. Andrea Dovizioso : 'Mantenere la calma per tornare più forti di prima' : La MotoGP arriva in Olanda dove, sul TT Circuit di Assen, Andrea Dovizioso cercherà di uscire da un momento di difficoltà che lo ha visto protagonista di ben tre cadute nelle ultime quattro gare. La ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : Andrea Dovizioso - è una crisi mentale. Il ritorno di Lorenzo ha sgretolato le certezze : Caro “Dovi” che succede? La domanda sorge spontanea, alla vigilia dell’ottavo round del Mondiale 2018 di MotoGP, nei confronti del pilota della Ducati. I tre “zero” nelle ultime quattro gare sono davvero troppi. Jerez (Spagna), Le Mans (Francia) e Barcellona (Spagna), una tripletta mica da ridere, e l’iride è sempre più distante: 49 punti di svantaggio nei confronti di Marc Marquez, un abisso.-- Questa la situazione ma i motivi? Il forlivese, ...

MotoGP - GP Catalunya : la caduta di Andrea Dovizioso dopo 9 giri. VIDEO : dopo la caduta di Le Mans e la carambola con Lorenzo e Pedrosa a Jerez, ancora uno zero in classifica per Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati è scivolato nel corso del 9° giro: "Lorenzo e Marquez ...

Andrea Dovizioso - GP Catalogna 2018 : “Non volevo perdere contatto da Lorenzo e Marquez - sono caduto e lo 0 è pesante” : Andrea Dovizioso torna a casa da Barcellona con un altro 0. Il pilota della Ducati è caduto durante il GP di Catalogna 2018 mentre occupava la terza posizione, ha incamerato la terza scivolata stagionale e vede allontanarsi ormai definitivamente Marc Marquez in classifica generale. Queste le dichiarazioni che il forlivese ha rilasciato a Sky Sport: “Non volevo perdere contatto da Lorenzo e Marquez, stavamo spingendo tutti e tre. Con queste ...

Caduta Andrea Dovizioso/ Video - MotoGp Catalogna : Ducati ‘forza’ per recuperare Marquez e vola nella sabbia : Caduta Andrea Dovizioso, Video MotoGp: incidente della Ducati al Gp di Catalogna. Forza per recuperare su Lorenzo e Marquez ma scivola su asfalto e vola nella sabbia(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:36:00 GMT)

MotoGP - GP Catalunya. Andrea Dovizioso in testa nel warm up : La gara di MotoGP scatta alle 14: sarà possibile seguirla anche in live streaming su skysport.it e sull'app di Sky Sport. 1 A. Dovizioso 1:39.571 2 T. RABAT +0.082 3 V. ROSSI +0.085 4 M. MARQUEZ +0.

MotoGP - GP Catalogna 2018 : warm-up - risultati e classifica. Andrea Dovizioso in testa! Valentino Rossi rinasce ed è terzo : Andrea Dovizioso mette subito in chiaro le cose e stampa il miglior tempo nel warm-up del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese si è scatenato nella seconda parte del turno e ha siglato un interessante 1:39:571, ribadendo la sua candidatura al successo nella gara prevista per oggi pomeriggio. Il pilota della Ducati ha un ottimo passo, con la coppia di soft riesce a fare la differenza e può puntare in alto, ...

MotoGP - GP Catalunya : le qualifiche. Jorge Lorenzo in pole - 2° Marc Marquez - 3° Andrea Dovizioso : E invece la MotoGP dimostra ancora una volta di essere uno sport imprevedibile, dove basta pochissimo per cambiare le sorti di una gara e più in generale di un Mondiale. Qualcosa si è sbloccato nella ...

MotoGp – Dovizioso copia Lorenzo al Montmelò - Andrea ‘ruba’ i trucchetti di Jorge : “quando vedi come fa certe curve…” : Andrea Dovizioso parla dopo le qualifiche sul circuito di Montmelò, il pilota italiano esprime la sua soddisfazione a riguardo Jorge Lorenzo segna la sua 40esima pole position in MotoGp, la sua prima con la Ducati, sul circuito di Montmelò. In occasione del settimo appuntamento del Motomondiale è proprio il maiorchino a piazzarsi sulla prima casella in griglia di partenza del Gp di Catalunya, dopo la vittoria del Mugello. Seguono al pilota del ...

Andrea Dovizioso - GP Catalogna 2018 : “Siamo lì per giocarcela - fare la prima fila è molto difficile. Avere Lorenzo aiuta a migliorare” : Andrea Dovizioso ha disputato delle eccellenti qualifiche del GP di Catalogna 2018 e ha conquistato un ottimo terzo posto sulla griglia di partenza della settima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese sembra Avere un ottimo passo gara e domani potrebbe giocarsi la vittoria con il compagno di squadra Jorge Lorenzo e con Marc Marquez, i due uomini apparsi più performanti nel corso della giornata odierna. La Ducati ha confermato di andare molto ...