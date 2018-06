Amici | fine tragica | la corsa in ospedale e la grande paura per i due pupilli di Maria De

L’Amicizia tra Sophia Bush e le attrici di One Tree Hill continua 6 anni dopo la fine della serie : “Abbiamo una chat di gruppo” : Sei anni dopo il finale della serie, Sophia Bush e le attrici di One Tree Hill continuano a mantenere un rapporto di amicizia che è andato ampiamente oltre l'esperienza professionale sul set del teen drama. La serie sui fratelli Scott, considerata erede di un'ideale staffetta su Dawson's Creek, si è trasformata nell'arco di 9 stagioni, in onda dal 2003 al 2012, in un racconto corale passando da serie adolescenziale a vero e proprio life ...

Ignazio Moser gesto per Damante dopo la fine dell’Amicizia con Giulia De Lellis. Casualità? : Ignazio Moser messaggio per Andrea Damante: il gesto arriva dopo la fine dell’amicizia con Giulia De Lellis. Casualità? Giulia De Lellis un paio di giorni fa in una diretta su Instagram ha confermato le voci che già circolavano da tempo: con Ignazio Moser, conosciuto al Grande Fratello Vip, si è chiusa l’amicizia. La fidanzata di […] L'articolo Ignazio Moser gesto per Damante dopo la fine dell’amicizia con Giulia De ...

Andreas Muller dice addio ad Amici / I ringraziamenti nella finale fanno pensare alla fine dell'avventura : Andreas Muller dice addio ad Amici, i ringraziamenti da parte del ballerino nella finale hanno fatto pensare subito a un suo addio al programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 08:00:00 GMT)

Derby del Gladiatore senza fine : la Roma 'toglie l'Amicizia' a Russell Crowe : Roma - Nuovo capitolo nel 'Derby del Gladiatore' che da giorni vede 'duellare' Roma e Lazio . A dare il via alla sfida la presenza nella Capitale di Russell Crowe , attore australiano protagonista del ...

Irama finalista di Amici 2018?/ L'attacco di Einar segnerà la fine dell'Amicizia che gli lega? : Irama continua a vincere e la cosa ha infastidito anche l'amico Einar che domenica sera, e in settimana, ha mostrato il suo disappunto. Quali saranno le esibizioni nella semifinale di Amici?(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 08:30:00 GMT)

La finale di Amici di Maria De Filippi tra il 9 e il 10 giugno - che fine fanno le date instore di Einar e Irama? : La data della finale di Amici di Maria De Filippi è ancora oggi un mistero. Era ufficiale che fosse il 2 giugno, poi a sorpresa è stata aggiunta una puntata e cancellata la puntata di sabato 2 giugno a favore di domenica 3 giugno. Domenica però andrà in onda la semifinale del programma, non la finale che invece è attesa per la settimana successiva. Resta da chiarire il giorno. C'è chi vocifera il 10 giugno, per conservare lo spostamento alla ...

Chelsea Clinton contro Ivanka Trump : fine di un'Amicizia : L'amicizia tra Ivanka Trump e Chelsea Clinton è arrivata al capolinea. A dirlo è la figlia dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill, Chelsea, che, in un'intervista al quotidiano inglese The Guardian, spiega le motivazioni che hanno portato le due ad allontanarsi. Da quando la figlia del presidente repubblicano è entrata nell'amministrazione del padre, le due non si sono più sentite. Dietro la fine dell'amicizia si ...

La grinta di Ermal Meta con Dall’Alba Al Tramonto a sorpresa ad Amici prima del “tour fino a fine anno” (video) : L'esibizione a sorpresa di Ermal Meta con Dall'Alba Al Tramonto durante la semifinale di Amici di Maria De Filippi, domenica 27 maggio su Canale Cinque. Il cantautore di origini albanesi ha presentato in diretta il nuovo singolo estratto dall'album Non Abbiamo Armi, terzo disco da solista, rilasciato a febbraio. Una chiusura in bellezza, quella di ieri sera ad Amici di Maria De Filippi, con la carica e l'energia di Ermal Meta in Dall'Alba Al ...

Amici - la brutta fine di Biondo : un dramma per le fan - Maria De Filippi non perdona : Una sorpresa che nessuno si aspettava ad Amici di Maria De Filippi . Nel corso di una puntatona epica - tra gli ospiti Al Bano, Romina, Massimo Ranieri, Fedez, J-Ax e Gerry Scotti - si è registrata la ...

FEDEZ E ROVAZZI HANNO LITIGATO/ Il cinema è il motivo della fine dell'Amicizia? : FEDEZ e Fabio ROVAZZI HANNO LITIGATO? I due HANNO smesso di seguirsi sui social e, a quanto pare, la vicenda ora è in mano agli avvocati. Ecco il motivo della rottura.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:47:00 GMT)

Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato?/ Fine dell’Amicizia e avvocati in mezzo : non si seguono più su Instagram : Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato? I due hanno smesso di seguirsi sui social e, a quanto pare, la vicenda ora è in mano agli avvocati. Cosa ha scatenato la rottura?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:19:00 GMT)

Nadia Toffa - incubo senza fine : niente Amici né Le Iene - «debilitata dalle cure» : Non sembra essere finito l?incubo di Nadia Toffa. Dopo che una settimana fa annunciò sui social di dover rinunciare alla partecipazione ad Amici, dicendo che sarebbe stato tutto...

Tre Amici sul "Confine". La serie che spiega la nostra Grande Guerra : 'La storia siamo noi' sembra ribadire il regista Carlo Carlei con la sua miniserie in due puntate Il confine che andrà in onda in prima serata su Raiuno martedì e mercoledì prossimi, il 15 e 16 di ...

Nadia Toffa - incubo senza fine : niente Amici né Le Iene - «debilitata dalle cure» : Non sembra essere finito l’incubo di Nadia Toffa. Dopo che una settimana fa annunciò sui social di dover rinunciare alla partecipazione ad Amici, dicendo che sarebbe stato tutto rimandato a sabato prossimo (12 maggio), pare che Nadia non parteciperà né ad Amici né a Le Iene ancora per un po’.--Le cure a cui si sta sottoponendo, contro il cancro che le è stato diagnosticato qualche mese fa, la debilitano fino ad impedirle di fare il suo lavoro in ...