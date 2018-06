Ambiente | Parentela | “Il presidente del Parco Pollino va rimosso”

meteoweb.eu

(Di sabato 30 giugno 2018) “Ildelnazionale del, Domenico Pappaterra, deve essere rimosso dall’incarico”. Lo sostiene, in una nota, il deputato M5s Paolo, che ha presentato un’interpellanza urgente al Ministro dell’, Sergio Costa. “Già assessore all’della Regione Calabria, Pappaterra – afferma il parlamentare 5stelle – si è reso complice del grande inganno con cui Enel e la stessa Regione hanno mantenuto in esercizio la centrale a biomasse del Mercure, sita nel, sprovvista delle necessarie autorizzazioni e giustificata con uno studio inattendibile sugli effetti per la salute umana, in quanto di parte e basato sullo studio microclimatico di un’altra area, cioe’ la valle di Latronico. Per di piu’, lo studio in questione, appena concluso, proviene dalla ‘Fondazione per lo sviluppo ...