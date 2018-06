Ama Festival 2018 Incurabile bellezza Programma

Castel di Lama - appuntamento con ''Ama Festival 2018'' : È una manifestazione che nasce dalla volontà di aprire le porte della Comunità Terapeutica, offrendo momenti di incontro, dibattiti, spettacoli, concerti. Ama Festival promuove l'arte come strumento ...

Ascanio Celestini tra gli ospiti dell'Ama Festival 2018 : È una manifestazione che nasce dalla volontà di aprire le porte della Comunità Terapeutica, offrendo momenti di incontro, dibattiti, spettacoli, concerti. Ama Festival promuove l'arte come strumento ...

Festival dei Due Mondi - al via 'La MAma Umbria International' : Nel corso di quasi 27 anni di attivit à , La MaMa Umbria ha presentato e organizzato moltissimi eventi culturali: numerosi spettacoli di teatro e danza, concerti, mostre, conferenze, corsi e Festival.

Successo per il Gran Galà del "Festival del Teatro Amatoriale" al Totò nel nome di Olimpia Di Maio : Nato con l'intento di valorizzare un settore della nostra tradizione, il festival, ha fornito sempre spettacoli di qualità ed in passato ha messo in mostra potenzialità individuali interessanti anche ...

Data extra per il Follonica Summer festival : IrAma - Einar e Le Deva chiuderanno la manifestazione : ... infatti, è stata ufficialmente aggiunta una extra Data che mercoledì 22 agosto vedrà Irama, Einar e Le Deva salire sul palco del Parco Centrale " Arena Spettacoli insieme a Diana Del Bufalo e a ...

L'estate dei festival : un palco chiAmato Fvg : Da più di 20 anni, il tranquillo Friuli Venezia Giulia si trasforma durante i mesi estivi con un'offerta di festival e rassegne, tematiche o 'geografiche', che non ha quasi uguali nel resto della ...

I primi ospiti di Festival Show 2018 da Ermal Meta a IrAma - The Kolors e Michele Bravi : Sono stati annunciati i primi ospiti di Festival Show, per la nuova edizione in partenza il prossimo 8 luglio. L'elenco dei primi artisti confermati, tra esponenti del pop e del rap, artisti solisti e gruppi, è disponibile qu sotto. Ci sarà Al Bano ma anche Anna Tatangelo e Annalisa. Alessio Bernabei presenterà il nuovo singolo, Ti ricordi di me? rilasciato con Warner Music la scorsa settimana. Sul palco ci sarà anche la sua ex band, i Dear ...

Premio 105 e cast del Wind Summer Festival - da IrAma a Ermal Meta ed Emma : Il cast del Wind Summer Festival è finalmente ufficiale. Come prevedibile, saranno numerosi gli artisti a calcare il palco dell'evento trasmesso da Piazza del Popolo, con la conduzione di Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. La produzione torna nelle mani di Fascino dopo un anno sabbatico, mentre rimane stabile la collaborazione con F&P Group di Ferdinando Salzano. Gli artisti chiamati a partecipare si contenderanno la ...