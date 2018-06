lasicilia

: Altaromi, Holi festa primavera da Cimini - solospettacolo : Altaromi, Holi festa primavera da Cimini -

(Di sabato 30 giugno 2018) ROMA, 30 GIU - Finalista di Who Is On Next? 2014, la designer milanese Mariannasceglie nuovamente Altaroma per presentare a Cinecittà la sua nuova collezione, Feeling of colors. "Possa...