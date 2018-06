Almeno 100 morti in un naufragio al largo della Libia

Terremoto in Giappone - scossa di magnitudo 6.1 a Osaka. Almeno 3 morti e 100 feriti : Almeno tre persone sono morte e altre 100 rimaste ferite dopo un Terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l’area di Osaka, in Giappone . Tra le vittime una bimba di 9 anni a Takatsuki. Il sisma è avvenuto alle verso le 8 ora locale, l’1 in Italia. Fermati i treni veloci Shinkansen e cancellati sei voli per lo scalo del Kansai L'articolo Terremoto in Giappone , scossa di magnitudo 6.1 a Osaka. Almeno 3 morti e 100 feriti ...

Un ex ginecologo della University of Southern California (UCS), George Tyndall, è stato accusato di abusi sessuali e comportamenti inappropriati da parte di Almeno 100 studenti. L'università ha ricevuto le loro testimonianze, alcune delle quali anonime, ed è stata accusata