Alla Marina di Varazze si scatena la febbre anni ' 70 con i DiscoInferno

Burattini Alla Riscossa. Al Finisterre Beach di Marina di Ravenna Fagiolino e Sganapino : L'ingresso è sempre gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età. ll programma completo è on-line sul sito www.Burattini.info , dove è possibile iscriversi alla ...

Migranti - sbarcheranno in Italia i 42 salvati dAlla Marina Usa : Migranti, sbarcheranno in Italia i 42 salvati dalla Marina Usa Migranti, sbarcheranno in Italia i 42 salvati dalla Marina Usa Continua a leggere L'articolo Migranti, sbarcheranno in Italia i 42 salvati dalla Marina Usa proviene da NewsGo.

Migranti - sbarcheranno in Italia i 42 salvati dAlla Marina Usa : sbarcheranno in Italia i 42 Migranti salvati dalla nave Trenton della Marina statunitense al largo delle coste libiche. I profughi soccorsi sono i superstiti di un naufragio in cui sono morte dodici ...

Migranti - Trenta : “Chiederemo Nobel per la Pace Alla Marina” : Migranti, Trenta: “Chiederemo Nobel per la Pace alla Marina” Migranti, Trenta: “Chiederemo Nobel per la Pace alla Marina” Continua a leggere L'articolo Migranti, Trenta: “Chiederemo Nobel per la Pace alla Marina” proviene da NewsGo.

Migranti - Trenta : "Nobel per la pace Alla Marina" : Ancona, 11 giu. , AdnKronos, - "Mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai ...

Migranti - Trenta : "Nobel per la pace Alla Marina" : "Mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai salvataggi al premio Nobel per la ...

Migranti - Trenta : 'Chiederemo Nobel per la Pace Alla Marina' : "Mi attiverò con ogni mezzo per avanzare la candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai salvataggi al premio Nobel per la Pace". Lo ha detto il ministro della ...

Giornata della Marina : celebrazioni anche Alla caserma Carlotto : BRINDISI - Martedì , 12 giugno, , alle ore 08:40, si svolgeranno all'interno della caserma Ermanno Carlotto, sede della Brigata Marina San Marco, le celebrazioni in occasione della Giornata della ...

Art.1-Mdp - un incontro su lavoro e precarietà Alla Festa Provinciale di Marina : Interverranno Maria Cecilia Guerra, docente di Economia presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, Luigi Giove, segretario regionale di CGIL e alcuni rappresentanti del mondo del lavoro e del ...

Sole e brezza marina - peggiora però dAlla tarda serata : La Spezia - La giornata si prefigura in prevalenza Soleggiata su tutta la regione; dal pomeriggio rapidi ed innocui transiti nuvolosi, che si faranno più frequenti in serata preannunciando un ...

Il gruppo sportivo Fiamme Oro prende parte Alla prima edizione di Sport Games 2018 a Marina di Carrara - MS - : ... MS, , la prima edizione di Sport Games 2018, una manifestazione in cui sono state presentate, in chiave spettacolare ed inusuale, moltissime discipline Sportive ed uno showcase di spettacoli ...

Turismo - strade di accesso Alla città e svincoli per Vasto Marina impresentabili Di Michele Marisi : "città impreparata' - Abruzzo in Video : ... ma come zone da valorizzare per dare armonia e bellezza ad una città che dovrebbe ritenere il Turismo il motore trainante della propria economia. Non è esente dall'incuria persino Viale Dalmazia, ...

Ambiente - Isole Eolie : una spedizione Alla scoperta della vita marina in acque profonde : Nelle Isole Eolie si svolgerà una spedizione dell’organizzazione Oceana con lo scopo di raccogliere dati sulla fauna selvatica, spesso trascurati a causa delle difficoltà tecnologiche associate alla ricerca in acque profonde: la ricerca marina, della durata di un mese, contribuirà all’esistente progetto delle Isole Eolie in corso di realizzazione da parte della Blue Marine Foundation (BLUE) in collaborazione con il Fondo di ...

Cirò Marina. In una stAlla trovato un tesoro archeologico : Una scoperta sensazionale fatta dai Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina (Crotone). Nel corso di una perquisizione finalizzata alla ricerca