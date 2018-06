Alla fine la nave di Open Arms sbarcherà a Barcellona

“Argentina - è la fine della nostra generazione” : Mascherano dà il via ai ritiri dAlla Nazionale : Mascherano ha dato inizio ad una sorta di effetto domino che potrebbe portare diversi argentini a dire addio alla Nazionale “Argentina, è la fine della nostra generazione”. Mascherano annuncia a caldo l’addio dalla Nazionale argentina. Il centrocampista ha deciso di comunicare alla stampa la sua decisione a caldo, subito dopo il flop clamoroso della spedizione a Russia 2018. In Argentina si fa un gran parlare degli altri ...

Tigre vs anatra - il pranzo sembra servito su un piatto d’oro ma… chi vincerà Alla fine - la forza bruta o l’astuzia? : Una Tigre ha puntato un’anatra che sguazza all’interno di uno stagno. Il grosso mammifero si avvicina di soppiatto al pennuto, pronto a sferrare l’attacco. Ma il volatile, accortosi della minaccia, farà ricorso alla furbizia (e agli elementi della natura a disposizione) per scappare e farsi beffe della predatrice. L'articolo Tigre vs anatra, il pranzo sembra servito su un piatto d’oro ma… chi vincerà alla fine, la ...

Nessun lieto fine per Oumoh : la piccola migrante è stata abbandonata di nuovo dAlla mamma : La bimba di 5 anni, originaria della Costa d’Avoria, nel marzo del 2017 aveva ritrovato la madre dopo cinque mesi. Le immagini avevano fatto il giro del web. Ma un anno dopo la donna è sparita ancora. “Si è trasferita, non sappiamo dove” ha detto il presidente del tribunale dei minori Francesco Micela.Continua a leggere

L'annuncio del governo : porti chiusi alle Ong fino Alla fine dell'estate : Un attacco che arriva dopo quello scagliato da Salvini in mattinata: 'Le Ong fanno politica, mi danno del razzista e del fascista ma - come dicono i militari italiani e libici - aiutano gli scafisti'.

GENOVA - Anche il 'bagno' di folla Alla Fiera di San Pietro nel fine settimana genovese : Termina venerdì 29 giugno Fuori Formato , dopo quattro giornate con tredici spettacoli e venti film gratuiti per apprezzare una selezione di performance da Italia, Europa, Stati Uniti e Canada. ...

La Germania dovrà pagare l'albergo fino Alla fine dei mondiali 2018 : La clamorosa eliminazione ai gironi per mano della Corea del Sud costerà cara alla Germania, in tutti i sensi. I tedeschi dovranno infatti pagare il conto dell'albergo che li ospitava in Russia fino alla fine dei mondiali, nonostante i ragazzi di Loew siano già tornati a casa.Una beffa propiziata dall'arroganza della nazionale tedesca. I campioni del mondo in carica erano sicuri di poter bissare il titolo conquistato nel 2014, a ...

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Non mi fido delle parole»|Video Macron : così non va. Ma Alla fine media : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Il cielo sopra i mondiali. Brasile 2014 : Alla fine vince sempre la Germania : Messi piange in finale lacrime di rimpianto di quella che poteva essere la vittoria-smacco per eccellenza, con l'Argentina campione del mondo nel mondiale che doveva essere del Brasile. Ma Brasile ...

Qualificazioni FIBA World Cup 2019 – L’Italia lotta fino Alla fine - ma la Croazia sorride e vince 78-72 : L’Italia lotta fino alla fine, ma è la Croazia a trionfare nella penultima sfida della giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di basket di Cina 2019 Lo spettacolo del basket è tornato a far emozionare gli italiani. Questa sera, a Trieste, Italia–Croazia, penultima giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di Cina 2019. I ragazzi di Meo Sacchetti hanno iniziato col piede giusto il match di questa sera, ...

“Alla fine c’è cascata anche lei”. Julia Roberts - la scelta a sorpresa : Una delle donne più belle nella storia del cinema e dello spettacolo, un sorriso unico al mondo irresistibile, dipinto. Un fascino veramente immortale quello di Julia Roberts, che nonostante sia ormai prossima a spegnere 51 candeline (la star festeggia gli anni il 28 ottobre) continua a essere considerata un sex symbol assoluto, tra le più desiderate dagli uomini. Proprio in questi giorni ecco però che la diva ha deciso di stupire tutti ...

DAlla Bicocca - la finestra che produce energia dai raggi del sole : MILANO - Finestre che producono energia riflettendo i raggi del sole: come avere un impianto fotovoltaico sulle facciate di un palazzo invece che sul tetto. Ci hanno provato in tanti, ci sta riuscendo ...

Salerno - in reparto Allatta il bimbo nato da tre giorni e poi si lancia dAlla finestra : La gioia per una nascita è stata drammaticamente cancellata da un terribile lutto. Tragedia ieri mattina [VIDEO]all'ospedale 'San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona' di Salerno. Antonietta Corinto, neo mamma di 26 anni, si è tolta la vita lanciandosi da una finestra del sesto piano della struttura. Aveva appena terminato di allattare suo figlio, nato da qualche giorno. La giovane donna, probabilmente, è stata sopraffatta dalla depressione post ...

Fraccaro : “Senza vitalizi fine della casta”/ Ex parlamentari minacciano azione - Di Maio : "mondo Alla rovescia" : Riccardo Fraccaro: “Senza vitalizi fine della casta”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha affrontato anche il tema migranti: “C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...”(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:12:00 GMT)