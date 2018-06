Albanese va a Pesaro per farsi arrestare | In cella per un anno mangerò gratis

ilgiornale

: (Albanese torna a Pesaro per farsi arrestare: preferisce il carcere in Italia piuttosto che la fame nel suo Paese)… - LuciaMosca1 : (Albanese torna a Pesaro per farsi arrestare: preferisce il carcere in Italia piuttosto che la fame nel suo Paese)… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Disoccupato e senza futuro in Albania? Meglio in carcere in Italia.Sono lontani i tempi in cui da dietro le sbarre di unasi cercava il sole in cielo, ripensando alla libertà lasciata fuori. Ora che non ci sono più tavolacci a rompere il sonno né sbobba impossibile a digerirsi, tutto sommato in galera si sta bene. Di sicuro meglio che a casa propria, specie se non si ha lavoro e non si sa come sbarcare il lunario. Milto Dosi, quarantacinquenne di Valona, non ci ha pensato su due volte. E spesi gli ultimi soldi per comprare un biglietto su un traghetto che lo portasse dall'altra parte dell'Adriatico, salutati la moglie e i tre figli nei giorni scorsi è approdato ad Ancona e subito, accompagnato dall'avvocato, s'è presentato in Questura a. Sapeva il fatto suo: nel 2012, quando già viveva in Italia, era stato condannato a 3 anni di reclusione per spaccio di droga. Nel 2014, ...