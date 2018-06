“Aiutateci a ritrovarle” 17enni scomparse | l’appello agli italiani

caffeinamagazine

: "Aiutateci a ritrovarle", due 17enni scomparse a Fermo - ItaliaNotizieV : "Aiutateci a ritrovarle", due 17enni scomparse a Fermo - GiacoInside : 'Aiutateci a ritrovarle', due 17enni scomparse a Fermo. -

(Di sabato 30 giugno 2018) Due ragazze di 17 anni originarie di Fidenza (Parma), sonomentre si trovavano in vacanza al campeggio ‘Mirage’ sulla costa della provincia di Fermo, a Marina di Altidona, con i genitori di una delle due. A renderlo noto è la Prefettura di Fermo che, su richiesta dei genitori delle ragazze, che ne hanno denunciato la scomparsa al commissariato di pubblica sicurezza, ha diramato l’allerta, chiedendo a chiunque dovesse vederle o avesse informazioni utili, di contattare il 112 o il 113. Delle due ragazze, amiche tra loro, le cui famiglie si conoscono da tempo, non ci sono notizie dalle ore 20 di ieri sera, tanto che questa mattina i genitori allarmati hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine, chiedendo anche la divulgazione delle foto per agevolarne le ricerche. La Prefettura di Fermo ha attivato il protocollo nazionale per cercare le ragazze ...