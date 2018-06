Agricoltura - ministro Centinaio : "Pronti a reintrodurre i voucher" : "Al ministero abbiamo studiato e siamo pronti a reintrodurre i voucher perché utili per combattere il lavoro in nero e rendere più efficaci i controlli". Lo dice il ministro delle Politiche Agricole ...

Dazi - il ministro dell’Agricoltura Centinaio risponde a Di Maio : “Noi contrari. Non sono nel contratto di governo” : Dazi sì o no? Al di là del fatto che, come ricordato martedì da Bruxelles, a decidere è la Commissione Ue, nel governo gialloverde la posizioni sono contrastanti. Se il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio li considera almeno in teoria un’occasione per “chiudere i rubinetti con altri paesi che non rispettano le nostre specialità e rappresentano una minaccia con i loro prodotti a basso costo”, il ministro delle ...

Agricoltura - Ministro Centinaio : nuova politica agricola - “sarà un negoziato difficile ma lo affronteremo con grande determinazione” : “Sarà un negoziato difficile ma lo affronteremo con grande determinazione, la nuova Pac deve essere al servizio del primo settore, assicurando sviluppo per le aziende agricole italiane”: queste le parole del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio in riferimento alla discussione sulla nuova politica agricola Comune 2021-2027 che inizierà in Consiglio lunedì prossimo in Lussemburgo. “Il primo impegno ...

Il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio presto in Puglia : Taranto. Il nuovo ministro dell’agricoltura, Gian Marco Centinaio, sarà presto in Puglia. Il giorno 7 giugno il presidente nazionale Dino Scanavino

Agricoltura - ministro Centinaio : necessario “attivare le procedure a tutela del Made in Italy” : “Le indicazioni che fin da domani daro’ ai miei uffici sara’ quella di attivare tutte le procedure che possono aiutare a tutelare il Made in Italy. Poi se dovro’ andare a picchiare i pugni in Europa, dove si definiscono le politiche agricole, per difendere questo principio, non mi tirero’ certo indietro. Per quanto riguarda l’etichettatura faro’ una battaglia affinche’ i consumatori sappiano quello ...

Chi è Gian Marco Centinaio - il nuovo ministro dell’Agricoltura del governo M5s-Lega : Gian Marco Centinaio è il ministro delle Politiche agricole del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Militante della Lega sin dal 1994, è stato prima consigliere comunale (per 14 anni) e poi vicesindaco di Pavia. Eletto al Senato nel 2013 con il Carroccio, è dal 2014 capogruppo della Lega a Palazzo Madama.Continua a leggere

Monza - Salvini show a casa Bramini. Vede un trattore e si ferma per le foto : “Il ministro dell’Agricoltura dovrà guidarlo” : E’ un Matteo Salvini show quello che nella mattinata di oggi ha fatto visita a Monza all’imprenditore fallito Sergio Bramini che rischia di essere sfrattato dalla sua abitazione nonostante quattro milioni di crediti dallo Stato. Prima abbraccia e bacia una signora, poi mentre si reca alla sua macchina per andare via Vede un trattore parcheggiato per strada e si ferma per scattarsi delle foto insieme alla gente. L'articolo Monza, ...

Agricoltura : Confagri incontra ministro israeliano - benefici da collaborazione : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Quello dell’Agricoltura israeliana e della stretta inter-relazione tra mondo produttivo e ricerca scientifica, è un modello da perseguire. L’Agricoltura israeliana ha sempre puntato fortemente sull’innovazione per superare i gap strutturali. La razionalizzazione dell’acqua e l’uso di impianti di irrigazione a goccia, le coltivazioni idroponiche senza suolo, la solarizzazione ...

Agricoltura : Confagri incontra ministro israeliano - benefici da collaborazione (2) : (AdnKronos) – In occasione della visita il vertice di ConfAgricoltura ha incontrato a Tel Aviv il ministro israeliano dell’Agricoltura Uri Ariel ed il senior vicepresidente per Agricoltura e Innovazione del dicastero agricolo, Michal Levi, con cui ha avuto uno scambio proficuo sulla politica europea di vicinato, sul partenariato euro mediterraneo (Euromed) e sul ruolo della ricerca anche per concretizzare l’Agricoltura 4.0 e di ...