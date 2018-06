Agricoltura | il ministro Centinaio | ' Pronti a reintrodurre i voucher'

Il ministro Centinaio : "Reintrodurremo i voucher in Agricoltura" : Il capo del dicastero delle Politiche Agricole annuncia il ritorno dei buoni, mentre Foodora presenterà a Di Maio un documento per la tutela degli occupati nel settore delivery

Agricoltura - ministro Centinaio : Pronti a reintrodurre i voucher : ...sostenuta dalla Coldiretti dopo che la riforma ha di fatto praticamente azzerato questa opportunità in Agricoltura per integrare il reddito delle categorie più deboli ma anche per avvicinare al mondo ...

Agricoltura - ministro Centinaio : "Pronti a reintrodurre i voucher" : "Al ministero abbiamo studiato e siamo pronti a reintrodurre i voucher perché utili per combattere il lavoro in nero e rendere più efficaci i controlli". Lo dice il ministro delle Politiche Agricole ...

Il ministro Centinaio : 'Siamo pronti a reintrodurre i voucher in Agricoltura' - In arrivo anche la carta dei diritti rider : "Siamo pronti a reintrodurre i voucher nelle imprese agricole perché utili per combattere il lavoro in nero". Lo annuncia il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio , aggiungendo: "Il ...

Il ministro Centinaio : 'Pronti a reintrodurre i voucher in Agricoltura' : "Siamo pronti a reintrodurre i voucher nelle imprese agricole perché utili per combattere il lavoro in nero". Lo annuncia il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, aggiungendo: "Il ...

Dazi - il ministro dell’Agricoltura Centinaio risponde a Di Maio : “Noi contrari. Non sono nel contratto di governo” : Dazi sì o no? Al di là del fatto che, come ricordato martedì da Bruxelles, a decidere è la Commissione Ue, nel governo gialloverde la posizioni sono contrastanti. Se il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio li considera almeno in teoria un’occasione per “chiudere i rubinetti con altri paesi che non rispettano le nostre specialità e rappresentano una minaccia con i loro prodotti a basso costo”, il ministro delle ...

Agricoltura - Ministro Centinaio : nuova politica agricola - “sarà un negoziato difficile ma lo affronteremo con grande determinazione” : “Sarà un negoziato difficile ma lo affronteremo con grande determinazione, la nuova Pac deve essere al servizio del primo settore, assicurando sviluppo per le aziende agricole italiane”: queste le parole del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio in riferimento alla discussione sulla nuova politica agricola Comune 2021-2027 che inizierà in Consiglio lunedì prossimo in Lussemburgo. “Il primo impegno ...

Il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio presto in Puglia : Taranto. Il nuovo ministro dell’agricoltura, Gian Marco Centinaio, sarà presto in Puglia. Il giorno 7 giugno il presidente nazionale Dino Scanavino

Agricoltura - ministro Centinaio : necessario “attivare le procedure a tutela del Made in Italy” : “Le indicazioni che fin da domani daro’ ai miei uffici sara’ quella di attivare tutte le procedure che possono aiutare a tutelare il Made in Italy. Poi se dovro’ andare a picchiare i pugni in Europa, dove si definiscono le politiche agricole, per difendere questo principio, non mi tirero’ certo indietro. Per quanto riguarda l’etichettatura faro’ una battaglia affinche’ i consumatori sappiano quello ...

Chi è Gian Marco Centinaio - il nuovo ministro dell’Agricoltura del governo M5s-Lega : Gian Marco Centinaio è il ministro delle Politiche agricole del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Militante della Lega sin dal 1994, è stato prima consigliere comunale (per 14 anni) e poi vicesindaco di Pavia. Eletto al Senato nel 2013 con il Carroccio, è dal 2014 capogruppo della Lega a Palazzo Madama.Continua a leggere

Gian Marco Centinaio - chi è il ministro all'Agricoltura - : 47 anni, di Pavia è stato vice sindaco e assessore alla cultura della sua città. E' senatore, alla seconda legislatura

Gian Marco Centinaio - chi è il nuovo ministro dell'Agricoltura : Gian Marco Centinaio, classe 1971, di Pavia, è il nuovo ministro per le politiche agricole. Centinaio è l'uomo-Senato di Matteo Salvini, ancor prima che lo stesso leader della Lega venisse eletto, il 4 marzo scorso...

Monza - Salvini show a casa Bramini. Vede un trattore e si ferma per le foto : “Il ministro dell’Agricoltura dovrà guidarlo” : E’ un Matteo Salvini show quello che nella mattinata di oggi ha fatto visita a Monza all’imprenditore fallito Sergio Bramini che rischia di essere sfrattato dalla sua abitazione nonostante quattro milioni di crediti dallo Stato. Prima abbraccia e bacia una signora, poi mentre si reca alla sua macchina per andare via Vede un trattore parcheggiato per strada e si ferma per scattarsi delle foto insieme alla gente. L'articolo Monza, ...

Agricoltura : Confagri incontra ministro israeliano - benefici da collaborazione : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Quello dell’Agricoltura israeliana e della stretta inter-relazione tra mondo produttivo e ricerca scientifica, è un modello da perseguire. L’Agricoltura israeliana ha sempre puntato fortemente sull’innovazione per superare i gap strutturali. La razionalizzazione dell’acqua e l’uso di impianti di irrigazione a goccia, le coltivazioni idroponiche senza suolo, la solarizzazione ...