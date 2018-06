Accordo Ue sui migranti | il fronte di Visegrad canta vittoria

Migranti - Fico : non chiuderei i porti. Merkel - Accordo con 16 Paesi sui respingimenti rapidi : «Io i porti non li chiuderei». Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo, ha un’idea ben diversa da quella di Salvini: «Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario». ...

Si litiga già sull’Accordo sui migranti : Macron ha detto che la Francia non aprirà nessun “centro sicuro” e che la responsabilità continua a essere dei paesi di primo arrivo The post Si litiga già sull’accordo sui migranti appeared first on Il Post.

Accordo Ue - e nuove polemiche - sui migranti : ecco chi sono i vincitori : Roma considerava fondamentale che passasse l'impostazione politica che effettivamente guida il documento: le migrazioni vanno gestite a livello europeo, con un approccio condiviso, dall'accoglienza ...

L’Accordo sui migranti che non c’è : Milano. Il veto non era un veto, L’accordo non è un accordo: il primo vertice europeo dell’Italia di Giuseppe Conte è stato un inseguirsi di minacce e vittorie annunciate, mani sulle spalle rassicuranti da parte dei colleghi dell’Unione, battute memorabili – se il premier italiano rivendica il suo e

Vertice Ue - nessun Accordo Conte-Merkel sui movimenti secondari. Lei : “Testo soddisfa Csu”. Ma la crisi non è chiusa : “A Merkel non ho promesso alcunché“. Il premier Giuseppe Conte al termine del Vertice Ue sostiene che l’Italia non riprenderà nessun migrante che dovesse essere stato registrato nel nostro Paese e poi andato in Germania. La cancelleria tedesca conferma, ma avverte: “Continueremo a prendere rifugiati sbarcati in Italia come fatto in passato solo se ci sarà un accordo con Roma”. Il tema è quello dei movimenti secondari, la ...

Vertice Ue - Accordo sui migranti. Meloni : “Conte raggirato da Macron e Merkel - meglio se andava Salvini” : “Mi pare che Conte si sia fatto un po’ raggirare, infatti Salvini che è competente sulla materia ha dovuto un po’ smorzare i toni trionfalistici di Conte che invece, un po’ per inesperienza, è tornato convinto di aver ottenuto una grande vittoria”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenuta a margine del Festival del lavoro presso il MiCo a Milano, commentando l’esito del Vertice Ue e l’accordo sui migranti. ...

Vertice Ue - Accordo sui migranti. Conte : “Parole di Macron sui centri d’accoglienza? Era stanco - lo smentisco” : “Macron era stanco, lo smentisco. Abbiamo finito alle 5″ di mattina. Così il premier Giuseppe Conte ha risposto in conferenza stampa a una domanda sulle dichiarazioni del presidente francese, secondo cui i centri di accoglienza dei migranti si faranno solo nei Paesi di primo sbarco e non in Francia. Nell’accordo raggiunto “non si fa riferimento a un Paese di primo transito o di secondo transito”, ha precisato Conte, ...

Sui migranti i leader europei dicono quello che Conte non può dire : non c'è nessun Accordo : Mentre in conferenza stampa Giuseppe Conte diceva ai giornalisti di essere soddisfatto "all'80 per cento" dell'accordo raggiunto nella notte sui migranti, uno a uno gli altri paesi europei hanno cominciato a sfilarsi dagli impegni che, in fondo, non avevano mai sottoscritto. Nemmeno il tempo di conc

Giuseppe Conte e Angela Merkel : nessun Accordo sui migranti secondari : Non c'è accordo tra Giuseppe Conte e Angela Merkel sui migranti secondari. "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non vede assolutamente nessuna possibilità". Ha detto la cancelliera tedesca al termine del vertice Ue. Inoltre "non c'è nessun accordo concreto" bilaterale tra Italia e Germania sui movimenti secondari, perché "per l'Italia è un problema cruciale la ...

Ue - raggiunto l’Accordo sui migranti : Conte: «L’Italia non è più sola». Poi: «Avrei corretto qualcosa ma abbiamo fatto l’accordo in 28». Salvini scettico: «Passi avanti, ma non mi fido delle parole» |

Quello raggiunto sui migranti è un Accordo soddisfacente per l'Italia. Al 70% : "Vi devo fare una confessione, se avessi potuto scrivere da solo le conclusioni, qualche passaggio, lo avrei scritto diversamente". E' in questa frase, pronunciata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, davanti ai giornalisti che lo attendevano fuori dall'hotel di Bruxelles, il senso della lunga maratona negoziale che ha portato all'accordo con gli altri leader europei sui migranti. "Considerato ...

Che cosa prevede il nuovo Accordo europeo sui migranti : Il vertice europeo sui migranti si è concluso con un accordo dopo una lunga notte di discussioni e una presa di posizione dell'Italia che...