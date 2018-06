Accordo tra Rugby Parma e Amatori Parma Rugby per l’Under 16

Migranti - Accordo tra luci e ombre : Il Consiglio Europeo, si legge nelle conclusioni, "ribadisce che il buon funzionamento della politica dell'Ue presuppone un approccio globale alla migrazione ". Inoltre, per eliminare "ogni incentivo ...

Scala : c'è Accordo su nuovo contratto : L'accordo alla firma stasera, ad esempio, regola anche la cessione dei diritti per lo streaming degli spettacoli che finora non era contemplato e prevede la possibilità della sanità integrativa su ...

“Adesso aspettiamo gli altri Paesi Ue alla prova dei fatti”. Il ministro dei Trasporti Toninelli - in un’intervista all’Huffpost - si dice ottimista sull’Accordo dei 28 : Nonostante l'accordo tra i Paesi Ue sia durato il tempo di una notte e anche il premier Giuseppe Conte stia avanzando delle riserve, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in un'intervista all'Huffpost si dice soddisfatto perché "l'Italia beneficerà della solidarietà Ue ed è tornata centrale". Anche se non c'è un'intesa tra il nostro Paese e la Germania sui migranti secondari né con gli altri Paesi ...

Bruxelles - arriva l’Accordo sui migranti. Conte : «Chi entra in Italia entra in Ue» | : Lasciando all’alba la sede del vertice, il premier Italiano è apparso visibilmente soddisfatto: «Adesso non siamo più soli»

La maratona notturna per l’Accordo a Bruxelles e le facce stravolte dei leader Immagini : Da Angela Merkel a Conte, volti provati dopo il lunghissimo vertice per raggiungere l’intesa sull’emergenza migrazione

Vertice Ue - nella notte l’Accordo. Tusk : “Intesa tra i 28 leader anche sui migranti”. Conte : “Italia non è più sola” : Accordo alle prime luci dell’alba tra i leader Ue riuniti a Bruxelles sul testo delle conclusioni del Consiglio Europeo in materia di migrazioni. “Da questo Consiglio Europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è più sola“, ha detto uscendo dal palazzo del Consiglio intorno alle cinque del mattino, dopo ore e ore di riunione, il premier Giuseppe Conte. Creazione di hotspot nei paesi Ue su base volontaria, ...

Ue - c'è l'Accordo sui migranti tra i 28 Stati. Conte : "Chi arriva in Italia arriva nell'Ue" : Alla fine i 28 Paesi dell'Unione europea trovano l'accordo sui temi all'ordine del giorno, a partire da quello più caldo sull'immigrazione. L'annuncio, dopo 13 ore e mezzo di lavori serrati, arriva dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Alle 4.30 di notte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte esulta: "Da oggi l'Italia non è più sola. Da questo Consiglio europeo esce un'Europa più responsabile e più solidale". Nel documento finale ...

Vertice Ue - nella notte l’Accordo. Tusk : “C’è intesa tra i 28 leader sui migranti”. Conte : “Italia non è più sola” : Accordo alle prime luci dell’alba tra i leader Ue riuniti a Bruxelles sul testo delle conclusioni del Consiglio Europeo in materia di migrazioni. “Da questo Consiglio Europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è più sola“, ha detto uscendo dal palazzo del Consiglio intorno alle cinque del mattino, dopo ore e ore di riunione, il premier Giuseppe Conte. Creazione di hotspot nei paesi Ue su base volontaria, ...

Bruxelles - nella notte l'Accordo sui migranti : 'Chi entra in Italia entra in Ue' : Bruxelles - 'È stato un lungo negoziato, ma l'Italia da oggi non è più sola ': il premier Giuseppe Conte, lasciando all'alba il vertice europeo, visibilmente soddisfatto, elenca un articolo dopo l'...

Giustizia - l’Anm incontra il ministro Bonafede : “D’Accordo su riforma della prescrizione. Stop dopo il primo grado” : La prescrizione bloccata dopo la sentenza di primo grado. E la nuova riforma delle intercettazioni prima rinviata e poi riscritta. Sono le due misure che il nuovo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha confermato di volere varare al più presto incontrando una delegazione dell’Associazione nazionale magistrati. Lo ha spiegato Francesco Minisci, il presidente del sindacato delle toghe, alla fine del colloquio con il guardasigilli. ...

Petrolio - perché l’Accordo tra i paesi esportatori sull’aumento della produzione non basta per calmierare i prezzi : Un incremento della produzione di circa 1 milione di barili al giorno, circa l’1% dell’output mondiale, dal prossimo luglio. E’ la decisione presa il 23 giugno al vertice dell’Organizzazione dei paesi esportatori di Petrolio, a Vienna, e annunciata alla presenza del ministro dell’Energia russo Aleksander Novak. L’incontro puntava a dare una risposta collettiva all’appello per calmierare il prezzo del greggio, avanzato soprattutto da Stati ...

Accordo tra Apple e Samsung : la guerra legale si è conclusa : È finita una volta per tutta la battaglia legaletra Apple e Samsung: una disputa che andava avanti dal 2011, quando il colosso di Cupertino era ancora guidato da Steve Jobs. Al centro del contenzioso, l’accusa di Apple nei confronti di Samsung di aver copiato caratteristiche fondamentali dell’iPhone per produrre i suoi smartphone (a cui erano segui...

Napoli - doppio colpo tra i pali : vicino Accordo per Meret e Karnezis : Trattativa in stato avanzato quella porterà che Meret e Karnezis alla corte di Ancelotti. Significativi passi in avanti tra il Napoli e l?Udinese.Sembra che l?operazione si possa...

Lifeline - via libera da Malta : “Potranno attraccare oggi - c’è Accordo tra 8 Paesi” : Lifeline, via libera da Malta: “Potranno attraccare oggi, c’è accordo tra 8 Paesi” Lifeline, via libera da Malta: “Potranno attraccare oggi, c’è accordo tra 8 Paesi” Continua a leggere L'articolo Lifeline, via libera da Malta: “Potranno attraccare oggi, c’è accordo tra 8 Paesi” proviene da NewsGo.