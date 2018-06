Accordo migranti | malumori anche nella maggioranza Fico si smarca

Migranti - Fico : non chiuderei i porti. Merkel - Accordo con 16 Paesi sui respingimenti rapidi : «Io i porti non li chiuderei». Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo, ha un’idea ben diversa da quella di Salvini: «Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario». ...

Di Maio - su migranti Accordo Ue ottima base partenza : Milano, 30 giu. (Labitalia) – “Quella di ieri è un’ottima base di partenza, però adesso mi aspetto dai Paesi che tengano fede alla parola data in quell’atto, che è stato firmato ieri da tutti Paesi europei. Se non lo faranno vorrà dire che l’Europa non esiste più”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, a margine del Festival del Lavoro in corso a Milano, ha commentato l’accordo sui migranti siglato dal ...

Migranti - Merkel : Accordo con 14 Paesi Ue per respingimenti più veloci - : L'intenzione della Cancelliera è di mandare i richiedenti asilo registrati in altri Stati nei cosiddetti "centri-àncora". Sui profughi che si spostano altrove dopo aver chiesto protezione nel Paese di ...

Si litiga già sull’Accordo sui migranti : Macron ha detto che la Francia non aprirà nessun “centro sicuro” e che la responsabilità continua a essere dei paesi di primo arrivo The post Si litiga già sull’accordo sui migranti appeared first on Il Post.

Accordo Ue - e nuove polemiche - sui migranti : ecco chi sono i vincitori : Roma considerava fondamentale che passasse l'impostazione politica che effettivamente guida il documento: le migrazioni vanno gestite a livello europeo, con un approccio condiviso, dall'accoglienza ...

Migranti - Accordo tra luci e ombre : Il Consiglio Europeo, si legge nelle conclusioni, "ribadisce che il buon funzionamento della politica dell'Ue presuppone un approccio globale alla migrazione ". Inoltre, per eliminare "ogni incentivo ...