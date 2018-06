A volte le Ong fanno disinformazione | dice il ministro Toninelli

agi

(Di sabato 30 giugno 2018) “Non ho mai dato ordine alla Guardia Costiera di non intervenire in mare per soccorrere una nave delle Ong che opera nel Mediterraneo. Le Ong atendono a diffondere notizie che non sono esattamente in linea con la realtà”. È quanto chiarisce il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli in un'intervista a Tpi, nelle ore successive al difficile vertice Ue sui migranti, mentre a un'altra nave Ong, la Astral​, vengono chiusi i porti italiani. È stato detto molto in questi giorni sulla questione flussi migratori e sul ruolo della Guardia Costiera italiana. Facciamo chiarezza. Se una nave è a ridosso delle acque libiche interviene la guardia costiera libica, se a ridosso di quelle italiane interviene quella italiana, è così? "Abbiamo finalmente, da poco tempo, una Sar libica, ossia ...