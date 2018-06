A volte le Ong fanno disinformazione - dice il ministro Toninelli : “Non ho mai dato ordine alla Guardia Costiera di non intervenire in mare per soccorrere una nave delle Ong che opera nel Mediterraneo. Le Ong a volte tendono a diffondere notizie che non sono esattamente in linea con la realtà”. È quanto chiarisce il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli in un'intervista a Tpi, nelle ore successive al difficile vertice Ue sui migranti, mentre ...