A giorni Barca annuncia Lenglet e Arthur

La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare : La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti a Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare questa sera nel porto di Pozzallo, in Sicilia. I migranti erano stati soccorsi mercoledì notte a largo della Libia in un’operazione The post La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare appeared first on Il Post.

Oltre 300 migranti bloccati nel Mediterraneo da giorni : Lifeline chiede di sbarcare in Francia : Oltre 300 migranti bloccati nel Mediterraneo da giorni: Lifeline chiede di sbarcare in Francia Oltre 300 migranti, a bordo di due diverse navi, risultano bloccati nel Mar Mediterraneo perché le imbarcazioni delle ong che li trasportano non hanno ricevuto l’autorizzazione alla sbarco né dall’Italia né da Malta. A bordo della Lifeline ci sono 219 persone, […] L'articolo Oltre 300 migranti bloccati nel Mediterraneo da giorni: ...

Oltre 300 migranti bloccati nel Mediterraneo da giorni : Lifeline chiede di sbarcare in Francia : Oltre 300 migranti, a bordo di due diverse navi, risultano bloccati nel Mar Mediterraneo perché le imbarcazioni delle ong che li trasportano non hanno ricevuto l'autorizzazione alla sbarco né dall'Italia né da Malta. A bordo della Lifeline ci sono 219 persone, tra cui molti minori non accompagnati, mentre a bordo del cargo danese Alexander Maersk - in rada da tre giorni a Pozzallo - sono presenti altri 113 migranti.Continua a leggere

La finzione di #chiudiamoiporti : in 10 giorni sbarcati 1.500 migranti : Il comizio di Matteo Salvini il 15 giugno a Orbassano – Foto LaPresse – Marco Alpozzi #chiudiamoiporti ma #ancheno. All’hashtag lanciato dal ministro Matteo Salvini risponde, sia concessa l’espressione, quello proposto dalla realtà dei fatti. Già, perché lo slogan con cui il titolare del Viminale ha accompagnato il niet all’attracco della Aquarius, nave dell’ong Sos Meditérranée con a bordo 629 migranti, si è ...

La nave Dattilo arriva a Valencia con i migranti dell’Acquarius : sbarcate 274 persone dopo 9 giorni in mare : Nelle immagini, l’arrivo della nave Dattilo della Guardia Costiera nel porto di Valencia, all’alba del 17 giugno. A bordo della nave italiana 274 migranti trasbordati dalla nave Acquarius di Medici senza Frontiere fermata per alcuni giorni a largo delle cose siciliane prima di intraprendere il viaggio verso la Spagna in seguito alla decisione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini di chiudere i porti italiani ...

Panorama d'Italia sbarca a Napoli - da mercoledì 13 a sabato 16 4 giorni di appuntamenti. : ... export e investimenti: i lati meno noti della riscossa della capitale del Mezzogiorno Modera l'incontro: Guido Fontanelli , giornalista di Panorama , Ospiti: Aldo Barba , professore di Politica ...

Valencia accoglierà la nave Aquarius"L'imbarcazione approderà tra 4 giorni" Conte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno twitta: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

Valencia accoglierà la nave AquariusL'imbarcazione approderà tra 4 giorni Conte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà. Non posso cheringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

Nuova vita per Felipe Massa - il pilota brasiliano pronto a sbarcare in Formula E : a giorni l’annuncio ufficiale : Felipe Massa è pronto ad accettare l’offerta di uno dei team della Formula E, tornando in pista dopo l’addio alla Williams Felipe Massa è pronto a tornare in pista, ma non lo farà in Formula 1. Il pilota brasiliano infatti debutterà in Formula E, la serie elettrica che tanto credito sta riscuotendo in giro per il mondo. Dopo l’addio alla Williams alla fine della scorsa stagione, il driver verdeoro è in procinto di accettare ...