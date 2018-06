A che età si va in pensione nel mondo

"Pensioni - precarietà - produttività e ripresa : la miscela esplosiva che porterà allo scontro con l'Europa". Il Domenicale di Controlacrisi - ... : ...sarebbero comunque sostenibili se l' economia non fosse proiettata verso il pagamento del debito e se riprendessero gli investimenti pubblici a sostegno della domanda e per far ripartire l'economia ...

Vertice Ue : intesa a metà sul paracadute per le banche : Il ministro dell'economia Tria aveva già indicato a Lussemburgo l'opposizione del governo a definire target. Tornando al Vertice di Bruxelles degli ultimi due giorni, c'è stata anche una dura ...

La dieta dell'estate : i 15 cibi che non devono mancare sulla tavola : Per una dieta ricca ed equilibrata è bene approfittare dei cibi di stagione: ecco quindi i quindici must have dell'estate che vi daranno tutte le sostanze nutritive e sane di cui avrete bisogno. Primo tra tutti, riporta corriere.it, il basilico. E' un ottimo antiossidante ed è ricco di proprietà nut

Matteo Renzi compra una villa da 1 - 3 milioni/ Polemiche su ex segretario Pd - disse "ho 15 mila euro sul cont" : Matteo Renzi compra una villa da 1,3 milioni a Firenze: ultime notizie, Polemiche sull'ex segretario del Pd, a gennaio disse di avere 15 mila euro sul conto(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 15:03:00 GMT)

Elena Santarelli e la solidarietà tra amiche (non solo vip) : quel post con le mamme dei compagni di Giacomo : Il coraggio di Elena Santarelli di fronte alla difficile storia che sta affrontando con il figlio Giacomo, sta colpendo in molti, nel mondo dello spettacolo e non solo. Ciò che colpisce, oltre alla forza e...

«Illiberale - ci perdo la metà» Cirino Pomicino e gli altri che si oppongono ai tagli ai vitalizi : Le storie di chi contesta il taglio dei vitalizi. Da Ferrari, che ha investito in un’azienda che produce prosciutto di Parma, all’ex deputato dc, che ha raggranellato 18 anni in Parlamento. Anche la presidente del Senato frena: «Perplessità sui diritti acquisiti»

Luchè nella webtv del Mattino : 'Potere al Napoletano' : Quando il gioco si fa duro i duri rappano: al suo quarto album solista, al sesto se si considerano i due seminali lavori di poesia cruda con i Co'Sang, Luche' sforna un lavoro lucido, feroce, ...

Tutte le novità del programma dell’Home Festival 2018 - anche Ermal Meta in cartellone : biglietti in prevendita : Arrivano le prime novità sul programma dell'Home Festival 2018, con un nuovo concerto di Ermal Meta che darà l'avvio ufficiale alla manifestazione alla quale parteciperanno anche Le Vibrazioni, a poco più di un anno dalla reunion che ha permesso loro di tornare sul palco del Teatro Ariston con Così Sbagliato. Come da abitudine, il programma si prospetta ricchissimo. Numerosi gli show, con il ritorno del camping che da quest'anno si ...

Altro che trasparenza a Montecitorio Spunta il «vietato l'accesso ai giornalisti» : Dovevano aprire il Parlamento "come una scatola di tonno". Invece, cinque anni dopo il roboante annuncio di Beppe Grillo, la cosiddetta "legislatura del cambiamento" si sta caratterizzando per un'inattesa e sorprendente blindatura del Parlamento e di tutti i suoi spazi. Alla faccia della tanto sbandierata trasparenza, infatti, a quasi quattro mesi dall'insediamento delle nuove Camere sono stati diversi e reiterati gli episodi in cui i ...

Rivoluzione classifiche musicali dei singoli : in Gran Bretagna conteranno anche i videoclip - Musica - Spettacoli : ... il cui video di Shape of You è risultato il più visto nel 2017 nel Regno Unito , al momento le visualizzazioni sono oltre 3 miliardi e mezzo nel mondo, e Dua Lipa il cui video di New rules è ...

Banche - Koenig : spero Unione bancaria completa prima elezioni Ue : Milano, 28 giu. , askanews, Elke Koenig, presidente del Comitato di risoluzione unico e responsabile per la gestione delle crisi bancarie a livello europeo, auspica che il completamente dell'Unione ...

Malesia - turiste ballano davanti alla moschea : vietato l’accesso ai fedeli : Malesia, turiste ballano davanti alla moschea: vietato l’accesso ai fedeli A scatenare la reazione delle autorità religiose una provocante danza in abiti succinti di fronte al luogo di culto. Continua a leggere L'articolo Malesia, turiste ballano davanti alla moschea: vietato l’accesso ai fedeli proviene da NewsGo.

Migranti - anche Roma aderisce a #solidarietà europea : Roma, 27 giu. , askanews, anche Piazza del Popolo a Roma ha aderito alla mobilitazione per chiedere ai governi dell'Unione europea di cambiare il regolamento di Dublino e fare la loro parte nell'...