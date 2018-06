5 ricette estive per una cena finger food

vanityfair

(Di sabato 30 giugno 2018) Polpettine di fave e pecorino, un tortino con acciughe e pomodorini, arancine (ma di riso nero e con la zucca), e ancora degli involtini vietnamiti che ti fanno fare un figurone e per finire dei biscotti al cioccolato ripieni di panna montata e formaggio fresco: sono le cinqueche trovate nella gallery sopra, perfette per svoltare le cenein compagnia. Sono d’effetto, di stagione, facili da fare, si possono anche preparare prima che arrivino gli invitati, e poi si mangiano facilmente perché sono tutti: ecco un assaggio, in ogni senso, di un nuovo bellissimo libro discritto da Sara Cimica e Laura Perri, il duo di blogger (e cognate) di www.pancettabistrot.i.it: si intitola Pancetta bistrot:per tutte le ore (i). LESi comincia con la colazione, poi pranzo e, brunch, e dopo merenda e aperitivo in questo libro ci sono ...