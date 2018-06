Xiaomi Mi A1 riceve Android 8 1 Oreo e le patch di sicurezza di giugno

Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceverà Android 8.1 Oreo con EMUI 9.5 il 29 giugno in India : Dall'India arriva la notizia dell'imminente rilascio di Android 8.1 Oreo con MIUI 9.5 per lo Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceverà Android 8.1 Oreo con EMUI 9.5 il 29 giugno in India proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2 riceve un super aggiornamento : è arrivata l'AI - ma non solo : Nell'attesa di MIUI 10, che non arriverà prima di qualche settimana, Xiaomi Mi MIX 2 sta ricevendo un nuovo aggiornamento basato su MIUI 9 Global Stable e in particolare sulla versione 9.6.1.0.

Xiaomi Mi Band 3 riceve subito un aggiornamento : arriva una nuova gradita funzione : arrivano buone notizie per coloro che sono in possesso di una Xiaomi Mi Band 3 o che stanno valutando di acquistarne una, magari aspettando un calo di prezzo, perché è già disponibile un aggiornamento.

Ecco gli Xiaomi che con la MIUI 10 riceveranno la Portrait Mode con una sola fotocamera : Qualche giorno fa Xiaomi ha annunciato ufficialmente la MIUI 10 Global e, grazie al nuovo aggiornamento software, accanto a tutte le altre novità, numerosi device (ma non tutti) riceveranno la Portrait Mode con una sola fotocamera. Xiaomi ha anche promesso che presto alla lista iniziale se ne aggiungeranno altri.

MIUI 10 debutterà il 31 maggio - forse con Xiaomi Mi 8 - intanto Redmi Note 5 Pro riceve MIUI 9.5 : Il 31 maggio potrebbe essere davvero una giornata memorabile per Xiaomi e per i suoi tanti fan, come conferma il nuovo teaser pubblicato

Xiaomi Mi A1 riceve le patch di sicurezza di maggio 2018 - ma niente Android 8.1 Oreo : Xiaomi Mi A1, il primo smartphone Android One del produttore cinese, sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento piccolo aggiornamento software che introduce le patch di sicurezza del mese di maggio 2018, purtroppo ancora non c'è traccia di Android 8.1 Oreo.

Xiaomi Mi MIX 2 riceve un'interfaccia P-Style con la nuova Global Beta : Una Beta di MIUI 9 per Xiaomi Mi MIX 2 potrebbe mostrare il futuro aspetto di MIUI 10, decisamente ispirato ad Android P, forse troppo.

Xiaomi Mi Box riceverà presto Android Oreo TV : Dopo la sorpresa avvenuta durante il Mobile World Congress, Xiaomi invia una nuova beta di Android Oreo TV per il suo Mi Box ai suoi beta tester.

Xiaomi Mi Mix 2S tra i primi a ricevere Android P? I rumors : Secondo recenti informazioni Xiaomi Mi Mix 2S potrebbe essere uno dei primi dispositivi non Google Pixel a ricevere l’aggiornamento ad Android P; sul web già si trova una rom basata su Android 9.0.Un recente comunicato da parte di Xiaomi, che però sfortunatamente è stato cancellato qualche ora dopo, affermerebbe che il nuovo Mi Mix 2S potrebbe essere uno dei primi dispositivi in lista per ricevere l’aggiornamento ad Android P ...