Xiaomi annuncia le date di rilascio di MIUI 10 Global Beta per un sacco di smartphone

Xiaomi annuncia il programma Explorers in Spagna : sarà davvero presentato Xiaomi Mi A2? : Xiaomi lancia un nuovo evento per il programma Explorers, che permetterà ad alcuni fortunati fan di andare in Spagna, forse per la presentazione di Xiaomi Mi A2.

Xiaomi India annuncia Xiaomi Redmi Y2 - lo smartphone dedicato ai selfie con tanta AI : Con un evento tenutosi oggi in India, Xiaomi ha presentato il nuovo smartphone destinato agli amanti del selfie, Xiaomi Redmi Y2.

Xiaomi annuncia MIUI 10 Global - disponibile in Beta da metà giugno : Nel corso di un evento tenutosi oggi in India è stata presentata la versione Globale di MIUI 10, che riprende le novità della versione cinese e aggiunge alcune interessanti funzioni.

In un AMA OnePlus "annuncia" 6T - mette a nudo 6 e non aspira ad essere Xiaomi : Un AMA (Ask Me Anything) lungo ben 29 pagine, quello andato in scena tra la community OnePlus e lo staff che ha seguito da vicino il progetto OnePlus 6

Un nuovo smartphone Xiaomi finisce su Geekbench - HMD Global annuncia un evento a Mosca : Mente HMD Global annuncia un evento che si terrà a Mosca il prossimo 29 maggio, un nuovo smartphone Xiaomi con Snapdragon 625 finisce su Geekbench.