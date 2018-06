Windows 10 | presto potrete vedere il consumo energetico tramite Gestione Attività

Windows 10 : presto sarà possibile passare alla modalità S con un semplice click? : Abbiamo già discusso in numerosi articoli della modalità S (o S Mode in inglese) che non è altro una sostituto più pratico e comodo di quel che conoscevamo in precedenza come Windows 10 S, il sistema operativo leggero e sicuro che supporta solo le app e i programmi scaricati dal Microsoft Store. La modalità S è stata ufficialmente introdotta con Windows 10 April Update, il quale consente anche di disattivarla nei dispositivi in cui è attiva di ...

Windows 10 Redstone 5 : presto disponibile per gli Insider Fast : April April Update è stato ufficialmente rilasciato al pubblico e non ha più bisogno, di conseguenza, di essere testato in maniera approfondita dagli utenti Insider. Per questo motivo, come del resto ci si aspettava, a breve Redstone 5, il sesto grande aggiornamento di Windows 10 in arrivo per tutti durante questo autunno, verrà distribuito nel canale Fast del programma Windows Insider, a differenza di come fatto da alcuni mesi a questa parte ...