Wind Tre Business presenta SMARTSHARE e MYSHARE | traffico e Giga per tutti

Windows 10 : presto potrete vedere il consumo energetico tramite Gestione Attività : Il Task Manager è un componente importantissimo in Windows 10 poichè consente agli utenti di controllare tutte le Attività in esecuzione sul PC. Con April Update, Microsoft ha introdotto in Gestione Attività la nuova voce “GPU” utile soprattutto ai gamer e agli esperti di video editing per monitorare con facilità le risorse grafiche a disposizione senza utilizzare programmi di terze parti bensì uno strumenti nativo e implementato di ...

Novità per l’acquisto di uno smartphone a rate con Tre - Wind - Vodafone e TIM : Scopriamo alcune Novità legate all'acquisto di smartphone a rate presso gli operatori di telefonia mobile TIM, Tre, Vodafone e Wind. L'articolo Novità per l’acquisto di uno smartphone a rate con Tre, Wind, Vodafone e TIM proviene da TuttoAndroid.

Hedberg (Wind Tre) : partnership imprese-startup per sviluppare ecosistema innovativo in Italia : Nel corso dell’iniziativa, sono stati presentati i vincitori del Best Program, borsa di studio per gli Italiani di talento sotto i 35 anni di età con idee innovative. Il workshop 'Best Scholarship...

Federico Russo/ "Con Costanza Giaconi col tempo consumano altre cose - non l’amore "(Wind Music Awards) : Federico Russo conduce, insieme a Marica Pellegrinelli, i Wind Music Awards Estate per il secondo anno consecutivo. Ecco la sua storia, i suoi esordi, la passione per la Musica e l'amore(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:36:00 GMT)

La rete unica Wind Tre arriva anche a Bari : Wind Tre annuncia l'arrivo della rete unica anche nel capoluogo della regione Puglia, Bari, garantendo così una connessione più veloce e una maggiore copertura. L'articolo La rete unica Wind Tre arriva anche a Bari proviene da TuttoAndroid.

Rete unica Wind Tre al sud : di quanto migliora la connessione nell’ultima città servita : La Rete unica Wind Tre ha raggiunto una nuova città italiana del sud, in particolare Bari. Non è un assoluta novità visto che avevamo già palato dell'importante traguardo esaminando la mappa interattiva della copertura con nuovo segnale che entrambi i vettori mettono a disposizione. Ma oggi c'è l'ufficialità dell'obiettivo raggiunto con annessa campagna di comunicazione per dare risalto ai lavori terminati. A prendere la parola sul nuovo ...

Wind SUMMER FESTIVAL 2018 - ROMA/ Scaletta cantanti - info streaming e diretta : Irama ed Ermal Meta (22 giugno) : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, ROMA: Scaletta cantanti, info streaming e diretta sui social. L'evento dell'estate in scena a Piazza del Popolo a ROMA (Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:35:00 GMT)

Wind SUMMER FESTIVAL 2018 - ROMA/ Scaletta cantanti - info streaming e diretta social (oggi 22 giugno) : L'estate si apre con il WIND SUMMER FESTIVAL al via oggi, 22 giugno, a ROMA per un totale di quattro serate che andranno in onda a luglio su Canale 5 e che proclamerà la canzone dell'estate(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Telemarketing invasivo di Wind Tre : richiamata all’ordine dal Garante : richiamata all'ordine la società Wind Tre dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, per questioni di Telemarketing non espressamente richiesto. La compagnia, si legge sulla nota, verrà messa nelle condizioni di revisionare le tecniche ricevute in dote da H3G in merito alla gestione di chiamate e messaggi promozionali, allo scopo di sospendere i contatti non desiderati di natura commerciale. Nel corso degli ultimi due anni sono state ...

Al Garante non piace il telemarketing selvaggio di Wind e Tre : Il Garante bacchetta Wind Tre per il telemarketing selvaggio, effettuato in barba al diritto di opposizione nascondendosi dietro non meglio precisati problemi tecnici. L'articolo Al Garante non piace il telemarketing selvaggio di Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

ZTE problemi negli USA? iliad - Wind e Tre potrebbero aver problemi : Continuano i problemi di ZTE negli Stati Uniti che potrebbero danneggiare anche iliad, Wind e Tre per via delle antenne proprietarie di ZTE che potrebbero non completare la rete unica si Wind/Tre ed iliad Le antenne di ZTE potrebbero creare problemi ad iliad, Wind e Tre. Ecco il motivo Come ben saprete, ZTE sta incrociando […]

Wind Tre : nuova cultura aziendale all’insegna dell’innovazione : Wind Tre, società guidata da Jeffrey Hedberg, vince l’HR Innovation Award per il progetto ‘New Performance Development’ e risulta l’azienda italiana più innovativa nell’ambito del processo...