Wimbledon – L’analisi di John McEnroe | “Federer favorito Nadal? Ha l’ansia! E gli occhi

sportfair

: #tennis L'analisi del tabellone di Wimbledon. Roger Federer rischia con Cilic, nella parte bassa con Nadal e altri… - OA_Sport : #tennis L'analisi del tabellone di Wimbledon. Roger Federer rischia con Cilic, nella parte bassa con Nadal e altri… -

(Di venerdì 29 giugno 2018)ha analizzato i possibili vincitori diRoger Federer, mentree Djokovic, gli altri due big, hanno qualche problema Giugno volge al termine eè ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. La leggenda del tennis americano, ha analizzato i possibili favoriti per il torneo inglese, arrivando ad una decisa conclusione:è decisamente il. Si è preparato magnificamente e ha saltato il Roland Garros come l’anno scorso per assicurarsi di essere pronto. Si tratta di una strategia rischiosa ma ha già dimostrato di poterlo fare. Roger ha scritto la più incredibile storia di tennis degli ultimi 40 anni aggiudicandosi tre degli ultimi ...