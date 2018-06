Wimbledon | al via solo la Giorgi | giocherà contro la Sevastova

Tennis - Wimbledon 2018 : tutti gli italiani al via nelle qualificazioni. Sono tredici : Scattano oggi le qualificazioni per il tabellone principale di Wimbledon 2018. I Championships Sono ormai alle porte e saranno tredici gli azzurri al via nel terzo Slam dell’anno. Tra gli uomini Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Paolo Lorenzo e Matteo Berrettini Sono già presenti nel tabellone principale ed a loro sperano di aggiungersi altri azzurri. Sono tanti i Tennisti italiani (nove) che proveranno a raggiungere i loro ...

Tennis - Fabio Fognini : “Vado via rosicando…Devo risolvere il problema al piede - punto alla seconda settimana di Wimbledon” : C’è tanta amarezza nelle parole di Fabio Fognini, dopo la sconfitta in cinque set contro il n.4 del mondo Marin Cilic negli ottavi di finale del Roland Garros 2018. L’azzurro ha lottato come un leone, recuperando due parziali di ritardo ma non riuscendo a completare l’opera nella quinta frazione, anche per merito di un Cilc in grande spolvero, mai così abile sulla terra rossa. “Sono andato a Roma e non ho visto il ...