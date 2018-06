Wimbledon 2018 | il sorteggio e gli avversari degli italiani Fabio Fognini inizio “soft”

Tabellone Wimbledon 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Verso una finale tra Roger Federer e Rafael Nadal? : Sono stati sorteggiati i tabelloni principali di Wimbledon 2018. Ecco tutti gli accoppiamenti del main draw maschile e femminile. QUESTO IL Tabellone MASCHILE Federer-Lajovic Lacko-Bonzi Karlovic-Youzhny Struff-L. Mayer Mannarino-Garin R. Harrison-Carballes Baena Garcia ...

Wimbledon 2018 - i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Roger Federer il grande favorito - incertezza nel tabellone femminile : Il mondo cambia, le stagioni passano ma a Wimbledon, nel “Tempio del tennis“, il tempo si è fermato. I campi di Church Road sono pronti a accogliere, dal 2 al 15 luglio, questa edizione 2018 dei Championships ed il fascino è sempre lo stesso. L’erba londinese sarà palcoscenico ideale per gli attori con racchetta e pallina, pronti a recitare il proprio ruolo al meglio possibile e prepararsi al colpo di scena. Come dicevamo, la ...

Tennis - Qualificazioni Wimbledon 2018 : Travaglia e Fabbiano accedono al tabellone principale : Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia si qualificano per il tabellone principale di Wimbledon. I due azzurri si aggiungono ai cinque già presenti nel main draw dello Slam londinese: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Paolo Lorenzi, Matteo Berrettini. In totale erano sette gli azzurri arrivati all’ultimo turno delle Qualificazioni. Fabbiano ha sconfitto in quattro set il rappresentante di Taipei, Jason Jung, con il punteggio di ...

Wimbledon 2018 - qualificazioni : Fabbiano e Travaglia nel tabellone principale : Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia hanno centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Nel turno decisivo, sui campi in erba di Roehampton, a ...

Wimbledon 2018 - le ambizioni delle italiane. Tutto sulla mina vagante Camila Giorgi : Il torneo di Wimbledon conferma il momento di crisi che sta attraversando il tennis femminile italiano. Nel tabellone principale del terzo Slam dell’anno sarà presente la sola Camila Giorgi. La marchigiana sarà l’unica azzurra a giocare sull’erba londinese, anche per via della squalifica di Sara Errani e delle eliminazioni nelle qualificazioni di Martina Trevisan, Jessica Pieri, Deborah Chiesa e Jasmine Paolini. L’Italia ...

DIRETTA / Wimbledon 2018 qualificazioni streaming video e tv : eliminati Vanni e Sonego - Bolelli sotto 0-2 : DIRETTA Wimbledon 2018, info streaming video e tv: ultimo giorno nelle qualificazioni del torneo di tennis, Simone Bolelli guida la pattuglia degli italiani che vanno a caccia del main draw(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:17:00 GMT)

Wimbledon 2018 : le ambizioni degli italiani. Cecchinato per la conferma - Fognini può far bene. Attenzione a Berrettini : Wimbledon, – 4. Lunedì prenderà il via l’edizione 2018 dei Championships, terzo Slam stagionale. Una parola che in Italia fa pensare al Roland Garros e alla cavalcata di Marco Cecchinato a Parigi. Le attenzioni, nel gruppetto (5 giocatori) di azzurri sicuri di giocare a Londra, sono soprattutto per lui. Un’esame di maturità, definizione che può sembrare scontata e banale ma che inquadra alla perfezione la situazione del ...

Wimbledon - ecco chi sono i favoriti dell'edizione 2018 : L'australiano, tornato dopo una lunga assenza per infortunio proprio per disputare la stagione sull'erba, passa da momenti in cui è da considerare tra i primi 2-3 giocatori del mondo a gesti folli ...

Wimbledon 2018 - Fabio Fognini alla prova del nove sulla superficie più difficile. Prosegue la rincorsa alla top10 : “Con questa classifica non posso nascondermi. Vado a Wimbledon per fare bene“. Queste le parole di Fabio Fognini, poco dopo l’eliminazione bruciante contro il croato Marin Cilic (n.5 del mondo) al Roland Garros. Un epilogo al quinto set che tanta amarezza ha lasciato al ligure, condizionato anche da un problema fisico che si porta dietro da diverso tempo. Dopo Parigi, Londra, e per la precisione Wimbledon, il “Regno del ...

Wimbledon 2018 - il calendario completo. Programma - orari e tv : L’edizione 2018 di Wimbledon è vicinissima a cominciare. Dal 2 Luglio cominceranno le sfide del tabellone principale per poi arrivare fino al 15 Luglio quando conosceremo i vincitori. Di seguito il Programma completo del torneo: Lunedì 2 luglio Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1 Singolare maschile, primo turno Singolare femminile, primo turno Martedì 3 luglio Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e ...

Tennis - Qualificazioni Wimbledon 2018 : eliminate tutte le azzurre al secondo turno : L’Italia avrà solo Camila Giorgi nel tabellone femminile di Wimbledon 2018. La marchigiana è già presente nel main draw e purtroppo insieme a lei non ci saranno altre azzurre. Infatti tutte le Tenniste italiane presenti nelle Qualificazioni dello Slam londinese sono state eliminate al secondo turno. Nella doppia sfida Stati Uniti-Italia c’è un stato un dominio americano. Martina Trevisan e Jessica Pieri sono state entrambe sconfitte ...