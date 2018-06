WhatsApp Beta inizia il roll out della funzione Invia Messaggi | destinata ai gruppi

WhatsApp Beta reintroduce e migliora le opzioni dedicate alla visibilità dei media : WhatsApp beta per Android ha ricevuto un nuovo aggiornamento, che la porta alla versione 2.18.194 e si caratterizza per la reintroduzione ed il miglioramento delle opzioni relative alla "visibilità dei media", comparse in una precedente versione il mese scorso e poi rimosse. Adesso ritornano e consentono di personalizzare la scelta per ogni chat e gruppo. L'articolo WhatsApp beta reintroduce e migliora le opzioni dedicate alla visibilità dei ...

WhatsApp Beta si aggiorna e include novità nascoste sugli adesivi : WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.189 portando alcune novità "nascoste" sugli adesivi e le reazioni: ecco come dovrebbe essere la funzione non appena risulterà disponibile. L'articolo WhatsApp beta si aggiorna e include novità nascoste sugli adesivi proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 Mobile : le chiamate e videochiamate di gruppo in rollout per WhatsApp Beta : Se credete che WhatsApp stia cominciando ad abbandonare gradualmente la piattaforma Mobile targata Microsoft, a quanto pare vi sbagliate… Proprio in questi istanti, è iniziato su Windows Phone e Windows 10 Mobile il rollout a scaglioni della funzione riguardante la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate di gruppo per l’applicazione in Beta di WhatsApp. Il suo funzionamento è veramente molto semplice: basta infatti ...

WhatsApp Beta rimuove il vecchio registratore audio e ribattezza l’opzione per mostrare o nascondere i media in galleria : L'aggiornamento alla versione 2.18.171 di WhatsApp beta introduce alcune novità nel popolare strumento di messaggistica istantanea. La prima riguarda il vecchio registratore audio che è stato rimosso in quanto inutile dopo l'implementazione della funzione di registrazione bloccata, la seconda novità riguarda la nuova opzione relativa alla visibilità dei contenuti multimediali. L'articolo WhatsApp beta rimuove il vecchio registratore audio e ...

WhatsApp Beta per Windows 10 Mobile si aggiorna : arriva Live Location : Sebbene con circa 7 mesi di ritardo rispetto ad Android e iOS, la funzionalità Live Location approda oggi anche per gli utenti Windows 10 Mobile. Gli sviluppatori di WhatsApp hanno aggiornato l’applicazione in Beta per Windows 10 Mobile, introducendo la nuova forature anche per la piattaforma targata Microsoft. Questa consente agli utenti di condividere la propria posizione in tempo reale, rilevata attraverso il GPS, nei gruppi oppure ...

WhatsApp Beta aggiunge l’opzione per mostrare o nascondere i media in galleria e lo shortcut per i nuovi contatti : WhatsApp ha avviato il roll out di un nuovo aggiornamento per la versione beta per Android, che arriva così alla numero 2.18.159 e si arricchisce dell'opzione per mostrare o nascondere i media in galleria e di uno shortcut per i nuovi contatti. Due novità non rivoluzionarie, ma sicuramente utili, vediamole insieme. L'articolo WhatsApp beta aggiunge l’opzione per mostrare o nascondere i media in galleria e lo shortcut per i nuovi contatti ...

Nuova funzione attesissima per WhatsApp : le beta del 21 maggio anticipano l’aggiornamento : Ci sono importanti novità che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione oggi 21 maggio per quanto riguarda Whatsapp e gli sviluppi futuri della famosissima app di messaggistica. Da tempo si sa che il team nel corso del 2018 metterà a disposizione del pubblico un aggiornamento riguardante la funzione delle videochiamate all'interno del gruppi, ma ora possiamo avere qualche certezza in più sul campo. Insomma, occorre andare oltre le solite ...

Le videochiamate di gruppo di WhatsApp avvistate su beta Android e iOS prima del lancio : WhatsApp si appresta ad introdurre le videochiamate di gruppo nel corso dell'anno, nel frattempo la nuova ed attesa feature è già stata avvistata su iOS e sulla beta Android prima ancora del suo lancio ufficiale: i beta-test sono in corso, ma il roll out ha coinvolto per ora solo pochi fortunati. L'articolo Le videochiamate di gruppo di WhatsApp avvistate su beta Android e iOS prima del lancio proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp per Windows 10 Mobile : la beta introduce novità per gli amministratori : [Aggiornamento1 17/05/2018] L’update è adesso disponibile anche per l’app stabile. Articolo originale, L’applicazione di WhatsApp beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nella mattinata un nuovo aggiornamento scaricabile direttamente dal Microsoft Store. La nuova versione, numerata 2.18.96, porta con sè numerosi fix di bug e una novità dedicata agli amministratori dei gruppi; come ...

WhatsApp per Windows 10 Mobile : la beta introduce novità per gli amministratori : L’applicazione di WhatsApp beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nella mattinata un nuovo aggiornamento scaricabile direttamente dal Microsoft Store. La nuova versione, numerata 2.18.96, porta con sè numerosi fix di bug e una novità dedicata agli amministratori dei gruppi; come preannunciato da alcune indiscrezioni lanciate da WAbetaInfo settimane fa, gli admin possiedono adesso il potere di decidere se tutti ...

WhatsApp per Windows 10 Mobile si aggiorna con le novità della beta : L’applicazione stabile di WhatsApp si è appena aggiornata su Windows 10 Mobile alla versione 2.18.88 introducendo le novità implementate settimane fa nella variante beta. Changelog Quando avviate per la prima volta l’applicazione per inserire il numero telefonico, vi viene mostrato un avviso attraverso il quale WhatsApp informa che tutti gli utenti con un’età inferiore ai 16 anni non possono iscriversi alla piattaforma. Maggiori dettagli ...

WhatsApp Beta 2.18.138 sfrutta il nuovo dominio e migliora la gestione delle emoticon : Sul Google Play beta Program è disponibile la versione 2.18.138 di WhatsApp beta per Android che introduce alcune novità. Vediamo insieme di cosa si tratta L'articolo WhatsApp beta 2.18.138 sfrutta il nuovo dominio e migliora la gestione delle emoticon proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp Beta introduce i Gruppi Ristretti concedendo più potere agli amministratori : Arriva una nuova versione di WhatsApp Beta che introduce alcune novità per quanto riguarda i Gruppi. Nuove impostazioni della privacy sono a disposizione degli amministratori dei Gruppi grazie alla nuova implementazione denominata "Gruppi Ristretti" tramite cui gli admin possono gestire varie restrizioni da assegnare ai membri stessi. L'articolo WhatsApp Beta introduce i Gruppi Ristretti concedendo più potere agli amministratori proviene da ...

WhatsApp Beta per Windows 10 Mobile si aggiorna alle nuove normative europee : WhatsApp Beta ha ricevuto questa mattina un nuovo aggiornamento per tutti gli utenti Windows Phone e Windows 10 Mobile introducendo due novità in occasione delle nuove normative europee riguardanti il trattamento dei dati personali. Changelog (v.2.18.72) Quando avviate per la prima volta l’applicazione per inserire il numero telefonico, vi viene mostrato un avviso attraverso il quale WhatsApp informa che tutti gli utenti con un’età ...