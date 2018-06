Wanted – Scegli il tuo destino | trama | cast e curiosità del film con Angelina Jolie

tvzap.kataweb

(Di venerdì 29 giugno 2018) Venerdì 29 giugno va in onda su Italia Uno alle 21.20il tuo, un cinecomic del 2008 diretto da Timur Bekmambetov, cineasta kazako, che vanta nelanche James McAvoy e Morgan Freeman.il tuo: traileril tuoIl venticinquenne Wes è un fannullone che odia la propria vita e non ha tutti i torti. Al lavoro il suo capo vive per tormentarlo di fronte agli altri impiegati che bivaccano davanti alle loro scrivanie. A casa, la sua ragazza regala favori sessuali a tutti tranne che a lui, compreso al suo ‘migliore’ amico. Non è strano quindi che il povero Wes ingerisca costantemente pillole contro gli attacchi di panico, trangugiandole come se fossero caramelle. Tuttavia, la patetica vita di Wes sta per cambiare, e la svolta eclatante gli risparmierà altri lunghi anni di insopportabile infelicità, ...