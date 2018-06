Wall Street | previsto avvio in rialzo | attenzione ai dati macro

Wall Street : ieri rimbalzo con tech e finanziari - Dj +0 - 4% - - Amazon +2 - 5% : Il presidente americano Donald Trump ha difeso la sua politica protezionistica fatta di dazi e quella fiscale durante l'inaugurazione di parte di un maxi complesso industriale in Usa della taiwanese ...

Walgreens Boots Alliance crolla a Wall Street : Pressione su Walgreens Boots Alliance , che perde terreno, mostrando una discesa del 9,55%. Il titolo non riesce a beneficiare dei buoni risultati trimestrali ottenuti grazie all'acquisizione dei ...

Wall Street - Amazon affonda i farmaceutici : Teleborsa, - Amazon manda in tilt il settore farmaceutico a Wall Street. La conferma dell'acquisizione di PillPack , società che si occupa della consegna di medicinali a domicilio, affonda i ...

Avvio debole per Wall Street : Avvio di seduta piatto per la Borsa di New York. I principali indici statunitensi sostano in linea con la parità, con il Dow Jones che si attesta a 24.093,49 punti in calo dello 0,06%; sulla stessa ...

Wall Street piega Trump sugli investimenti cinesi : Contrordine: Donald Trump non intende più limitare gli investimenti delle imprese cinesi negli Stati Uniti. Per la prima volta, l'inquilino della Casa Bianca rinuncia ad agire d'imperio e mette nelle ...

Borsa : Wall Street chiude negativa - Dj -0 - 66% - Nasdaq -1 - 54%

Wall Street annulla i guadagni a metà seduta : Wall Street perde sicurezza a metà seduta , annullando i guadagni messi a segno nella prima parte di contrattazioni. Il Dow Jones si è riportato sui valori della vigilia a 24.293,27 punti così come l' ...

Wall Street si muove in territorio positivo - Usa più morbidi verso investimenti esteri : Wall Street si muove in territorio positivo in scia alle ultimissime novità in tema di politica commerciale. L'amministrazione Trump ha deciso di basarsi su leggi già esistenti, aggiornate dal Congresso, per limitare gli investimenti cinesi negli Stati Uniti, lasciando cadere la ...

Wall Street tonica in avvio : Partenza con il segno più per Wall Street , che tenta nuovamente di recuperare parte delle perdite messe a segno nelle sessioni precedenti. Il sentiment resta comunque borderline per gli ormai noti ...

Wall Street positiva : Dow Jones +0 - 12% : 22.49 Chiusura in rialzo per Wall Street con il Dow Jones che guadagna lo 0,12% 24.281,55 punti, il Nasdaq lo 0,39% a 7.561,63 punti e l'indice S&P500 lo 0,22% a2.724,04 punti. Sul fronte delle valute, al termine delle contrattazionia Wall Street, l'euro si scambia a 1,1644 dollari Il petrolio ha chiuso in rally la seduta odierna. Il contratto agosto al Nymex ha guadagnato 2,45 dollari (il 3,6%) a quota 70,53 dollari al barile.

ANSA, - NEW YORK, 26 GIU - Apertura in rialzo per Wall Street col Dow Jones che guadagna lo 0,32%, il Nasdaq lo 0,42% e l'indice S&P500 lo 0,23%.

Borsa - l'Europa tenta il rimbalzo dopo crollo Wall Street ieri : Roma, 26 giu. , askanews, Avvio positivo sulle borse europee dopo i forti ribassi di ieri. A Francoforte l'indice dax mostra un rialzo dello 0,56% dopo i primi scambi, meglio Milano con il Ftse Mib in ...

Il protezionismo USA manda in tilt Wall Street : Nessun segnale di ripresa per Wall Street , che taglia il traguardo della metà seduta in forte calo e sui minimi di giornata . A zavorrare il sentiment sono ancora una volta i timori per un ...

Borse - la paura dei dazi affonda Milano : -2 - 44%. Negative tutte le Borse europee - in rosso Wall Street : La Borsa di Milano chiude in ribasso del 2,44% dopo l'avvio negativo di Wall Street. Gli investitori temono le nuove tensioni sul fronte commerciale con l'arrivo di nuovi dazi da parte degli Stati ...