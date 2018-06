Vuoi diventare bionda? Ecco cinque cose da sapere

vanityfair

(Di venerdì 29 giugno 2018) Arriva sempre un momento, quasi come un’illuminazione improvvisa, in cui realizziamo chebionde possa essere la soluzione a tutto. Alla noia quotidiana, al compagno che inizia a darci un po’ per scontate, o a quello che ancora non ci ha notate, al lavoro poco stimolante, o, più semplicemente, al nostro look che non ci piace più. È la sindrome della bionditudine. Colpisce più o meno tutte, fosse anche un pensiero distratto di pochi secondi del tipo «Qualepotrei essere…». E qui sta il punto delicato. Perché in fase di ricerca su Instagram, giornali, tra i biondi delle celeb tutto puòfonte d’ispirazione per sbarazzarsi del vecchio colore e passare a quel gold touch capace di farci rinascere a una nuova noi. LEGGI ANCHEShampoo anti-giallo una salvezza per le bionde e non solo E poi, si sa, la nostra immaginazione quando si parla di ...