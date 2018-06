VS | operaio muore sul cantiere della A9 a Gampel-Steg

Mestre - dramma in lavanderia : operaio muore incastrato nel nastro trasportatore : Incidente sul lavoro all'Hotel Service a Mestre. A perdere la vita è stato un bengalese di 33 anni che lavorava per l’azienda lagunare che si occupa di lavaggio biancheria per alberghi; trasportato all'ospedale dell'Angelo è deceduto dopo poche ore.Continua a leggere

Travolto da un camion : muore giovane operaio di Filattiera : Lunigiana e Apuane - Un'altra tragica morte sul lavoro. È stato Travolto e ucciso da un camion e per lui non c'è stato nulla da fare. Stiamo parlando di un giovane operaio poco più che ventenne di ...

Verona - operaio muore schiacciato da una “sponda” di cemento : Verona, operaio muore schiacciato da una “sponda” di cemento Verona, operaio muore schiacciato da una “sponda” di cemento Continua a leggere L'articolo Verona, operaio muore schiacciato da una “sponda” di cemento proviene da NewsGo.

Lecce : crolla un balcone nella sala ricevimenti - operaio 32enne precipita e muore : Stefano Vetrugno, operaio edile di 32 anni, è morto precipitando da un’altezza di circa tre metri mentre lavorava nella sala ricevimenti “Villa Marchesi”, sulla strada provinciale che collega Campi salentina a Novoli. A provocare la caduta sarebbe stato il crollo improvviso di un balconcino. Il giovane non indossava il casco.Continua a leggere

Lecce - precipita dal terrazzo del centro ricevimenti : muore operaio di 30 anni : Tragedia nel Leccese, tra Carmiano e Salice salentino . Un uomo di 30 anni, Stefano Vetrugno, di Carmiano, è precipitato dal tetto del centro ricevimenti Villa Marchesi. L'operaio è caduto sbattendo ...

Lecce - crolla un balcone nel cantiere della sala ricevimenti : muore operaio 32enne : Lecce - Tragedia sul lavoro in Salento dove un operaio è morto precipitando da un altezza di circa tre metri mentre svolgeva lavori nella sala ricevimenti 'Villa Marchesi', sulla strada provinciale ...

Crolla balconcino - muore operaio 32enne : ANSA, - NOVOLI , LECCE, , 18 GIU - Tragedia sul lavoro stamani in Salento dove un operaio è morto precipitando da un altezza di circa tre metri mentre svolgeva lavori nella sala ricevimenti 'Villa ...

Scooter contro palo - muore operaio Sevel : Chieti - Un operaio della Sevel di 59 anni, S.B. residente a Miracoli di Casalbordino, ha perso la vita nel pomeriggio mentre percorreva a bordo del suo Scooter Piaggio X9 via Pescara a Casalbordino. La sua corsa è terminata contro una palo della segnaletica; a intervenire i sanitari del 118 per prestare le prime cure al motociclista provando a rianimarlo e stabilizzarlo ma inutilmente. Sul luogo era giunta anche l'eliambulanza. Per i ...

Fincantieri - incidente sul lavoro : operaio cade dal ponte nave e muore davanti ai fratelli : L'operaio di 43 anni è caduto nel vano ascensore della nave da crociera in costruzione facendo un volo di oltre dieci metri mentre stava eseguendo lavori di saldatura per una ditta esterna impegnata nel cantiere di Fincantieri a Sestri Ponente, Genova.Continua a leggere

Ancora una tragedia sul lavoro : operaio di 43 anni muore a Genova : Tragico incidente sul lavoro alla Fincantieri di Sestri Ponente (Genova). Lo rende noto la Fim Cisl, secondo cui Salvatore Lombardo, 43 anni lavoratore dell'indotto, è morto cadendo dal ponte di una nave...

Fincantieri - operaio precipita da 10 metri e muore a Sestri Ponente : Cade da dieci metri d'altezza e muore. E' successo oggi a un operaio mentre stava lavorando su una impalcatura nel bacino di carenaggio di Fincantieri a Sestri Ponente. La vittima si chiamava ...

Fincantieri - operaio cade da 10 metri e muore a Sestri Ponente : cade da dieci metri d'altezza e muore. E' successo oggi a un operaio mentre stava lavorando su una impalcatura nel bacino di carenaggio di Fincantieri a Sestri Ponente. La vittima si chiamava ...

Sestri Ponente - operaio precipita da 10 metri e muore in Fincantieri : Un operaio di 43 anni, dipendente di una ditta appaltatrice alla Fincantieri di Sestri Ponente (Genova), è precipitato nel tardo pomeriggio da un’altezza di dieci metri ed è morto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, stava facendo dei lavori di saldatura su un’impalcatura montata nel bacino di una nave in costruzione. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. “Con riferimento all’incidente mortale avvenuto in ...

Schiacciato da un macchinario sul lavoro : operaio 31enne muore nel cantiere a Piacenza : La vittima è un 31enne residente nel Torinese impegnato nei lavori in un capannone industriale in fase di costruzione nell'area della logistica piacentina. Dai primi rilievi pare sia rimasto Schiacciato, per motivi ancora da accertare, mentre si trovava in cima a una piattaforma mobile. Indaga lo Spresal dell'Asl di zona.Continua a leggere