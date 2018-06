Volley | A2 Femminile | tre conferme per l' Acqua&Sapone Roma

Volley : A2 Femminile - Roma riparte da tre conferme : Roma -In casa Acqua & Sapone Volley Group Roma arrivano le prime conferme. Il nuovo club di serieA2 della Capitale continua nel suo progetto puntando su elementi che già nella scorsa stagione lo ...

Volley Femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Turchia-Croazia e Grecia-Francia le semifinali. Italia eliminata : Oggi si sono disputati i quarti di finale del torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia è stata sconfitta nettamente dalla Turchia per 3-1 e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria, ora le ottomane se la dovranno vedere con la Croazia che si è sbarazzata del Portogallo per 3-1. Dall’altra parte del tabellone, invece, scontro ...

Volley Femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia fuori ai quarti di finale - eliminata dalla Turchia. Azzurre senza medaglie : L’Italia conclude ai quarti di finale la propria avventura nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Le Azzurre sono state sconfitte dalla Turchia per 3-1 (22-25; 25-16; 25-16; 25-23): dopo aver vinto il primo parziale, le ragazze di coach Massimo Bellano si sono spente e hanno prestato il fianco al gioco delle anatoliche, trascinate ...

Volley Femminile - Final Six Nations League 2018 : seconda giornata. Brasile elimina Olanda - impresa Turchia con la Serbia : Oggi a Nanjing (Cina) si è disputata la seconda giornata della Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Di seguito i risultati delle due partite giocate. Le prime due classificate dei due gironi accederanno alle semiFinali incrociate. POOL A: Brasile vs Olanda 3-0 (25-16; 25-17; 25-23) Le verdeoro surclassano le oranjes, mai in partita se non per qualche frangente del terzo set. Le sudamericane si giocheranno il primo ...

Volley - A1 femminile ingaggia l'asso della nazionale belga : trepida attesa a Cuneo : Sabato 1° luglio festeggerà il suo ventiseiesimo compleanno e lo farà ufficialmente vestendo i colori dell'Ubi Banca S.Bernardo Cuneo. l'asso della nazionale belga Lise Van Hecke è dunque il primo ...

Volley A1 femminile - Ingaggio importante per l'esordiente Cuneo : Lise Van Hecke : Cuneo - Domenica 1° luglio festeggerà il suo ventiseiesimo compleanno e lo farà ufficialmente vestendo i colori dell'UBI Banca S.Bernardo Cuneo. La nazionale belga Lise Van Hecke è dunque il primo ...

Volley A1 femminile - Lise Van Hecke ingaggiata da Cuneo : Cuneo - Domenica 1° luglio festeggerà il suo ventiseiesimo compleanno e lo farà ufficialmente vestendo i colori dell'UBI Banca S.Bernardo Cuneo. La nazionale belga Lise Van Hecke è dunque il primo ...

Volley Femminile - Nations League 2018 : prima giornata. USA batte Turchia in rimonta - Zhu Ting da 36 punti per la vittoria della Cina : A Nanjing (Cina) è iniziata la Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Si disputano due gironi, poi spazio alle semifinali incrociate. Oggi spazio alla prima giornata. POOL A: Cina vs Olanda 3-1 (20-25; 25-21; 25-22; 25-18) Uno show inverosimile del fenomeno Zhu Ting (36 punti, 5 muri) trasCina le Campionesse Olimpiche verso il successo in rimonta dopo aver perso il primo set. Niente da fare per le oranjes guidate da ...

Giochi del Mediterraneo – Volley : l’Italia femminile ai quarti con le due Leonesse : L’Italia avanza ai quarti di finale dei Giochi del Mediterraneo con Nicoletti e Di Iulio. Dopo l’esordio amaro contro la Grecia, l’Italia U23 non tradisce contro Cipro e stacca il pass per i quarti di finale contro la Turchia Il debutto è stato assolutamente rivedibile per l’Italia femminile Under2020 ai diciottesimi Giochi del Mediterraneo, che si stanno tenendo a Tarragona (Spagna): nonostante la prestazione ...

Volley A1 femminile : Camilla Mingardi è una nuova giocatrice della Zanetti Bergamo : Bergamo - Camilla Mingardi è una giocatrice della Zanetti Bergamo: la schiacciatrice bresciana, cresciuta sportivamente nel Settore Giovanile del Volley Bergamo, fa ritorno a casa. E lo fa dopo essere ...

Volley A2 femminile : Simona Gioli per le ambizioni dell'Olimpia Teodora : ... ai XVI Giochi del Mediterraneo e alla Grand Champions Cup, dove viene eletta MVP, mentre nel 2010 vince il bronzo al World Grand Prix e nel 2011 nuovamente l'oro alla Coppa del Mondo. Sperimentando ...

Volley A2 femminile : E' Stefano Micoli il tecnico della nuova Acqua&Sapone Roma : Roma - É Stefano Micoli il tecnico dell'Acqua & Sapone Volley Group dell'Acqua & Sapone Volley Group che disputerà il prossimo campionato in serie A2, l'unica squadra di vertice del Lazio in campo ...

LIVE Italia-Cipro - Volley Femminile Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : azzurre - vietato sbagliare. In palio i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cipro, match valido per il torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le azzurre devono assolutamente vincere per qualificarsi ai quarti di finale, dopo la sconfitta di venerdì contro la Grecia. Oa Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cipro: cronaca in tempo reale,minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulle. Si inizia alle ore 11.00. Buon ...

Volley Club Frascati : Mineo continua con la C femminile : Roma – Quando iniziano a girare voci assurde e totalmente fuorvianti, evidentemente messe in giro ad arte da qualche invidioso, è bene fare delle comunicazioni ufficiali. Il Volley Club Frascati annuncia che Patrick Mineo ricoprirà il ruolo di direttore tecnico e supervisore di tutte le selezioni del sodalizio tuscolano. E che prenderà direttamente la guida della serie C femminile. Strane voci “Negli ultimi giorni ci sono arrivate ...