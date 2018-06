Vitalizi | Tito Boeri Inps | “I simboli contano tantissimo Chi chiede sacrifici deve

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 giugno 2018) “Il ragionamento è che i. Chialle famiglie di faredare il buon esempio, se no non ha diritto dire alcunché ai cittadini. Il principio guidaessere ripristinare l’uniformità di trattamento delle generazioni. Non ci devono essere intenti punitivi per queste persone”. Sono state le parole del presidente dell’, presente al Festival del Lavoro del Mico a Milano, riguardo al taglio deiha parlato anche della riforma delle ‘pensioni quota 100’. L'articolo): “I. Chidare il buon esempio” proviene da Il Fatto Quotidiano.