Vitalizi | sondaggio M5s su Facebook | “Stai con la casta o con Fico?” I risultati sono

Vitalizi - M5S lancia un sondaggio : “State con Fico o con la Casta?” : gli utenti scelgono gli ex parlamentari e il post sparisce : Il Movimento 5 Stelle ha lanciato un sondaggio su Facebook chiedendo al popolo della rete: Noi pensiamo che i Vitalizi siano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta impegnando per eliminarli. La Casta non è d'accordo e addirittura vorrebbe denunciarlo per questo. Voi da che parte state?". Il sondaggio, però, non ha avuto l'esisto sperato: la Casta ha raccolto il 63% dei consensi e il post è stato eliminato.Continua a leggere