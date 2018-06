Vitalizi | sondaggio M5s | la Rete sta con «la casta» e il post scompare

Vitalizi - sondaggio M5s su Facebook : “Stai con la casta o con Fico?”. I risultati sono sfavorevoli e il post scompare dopo 4 ore : Il plebiscito è stato contrario alle intenzioni: a vincere sono stati Cirino Pomicino, Massimo D’Alema, Fausto Bertinotti e Ciriaco De Mita, volti scelti per rappresentare la casta degli ex parlamentari ai quali dal 1° novembre potrebbe essere tagliato il Vitalizi o grazie alla riforma voluta dal presidente della Camera, Roberto Fico. Il 62% degli oltre 26mila votanti erano a favore della “ casta ”, appena il 38 per cento accanto ...

