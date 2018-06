Vitalizi | Pomicino | e altri | si ribellano ai tagli | È solo un atto illiberale

ilgiornale

: Riduzione vitalizi, Cirino Pomicino: «Ci perdo la metà», peró fino ad oggi gliene hanno regalati il doppio. (@OurJov) #vitalizi - O_Strunz : Riduzione vitalizi, Cirino Pomicino: «Ci perdo la metà», peró fino ad oggi gliene hanno regalati il doppio. (@OurJov) #vitalizi - StefanoMenicucc : «Atto illiberale, ci perdo la metà»: Cirino Pomicino e gli altri contro i tagli ai vitalizi - MineoPippo : E gli è costata anche la galera (ma conta ome contribuzione ? ) -

(Di venerdì 29 giugno 2018) ... ma non nasconde irritazione per la 'criminalizzazione' degli ex parlamentari: ' Sono stato eletto nel 1987 - ha spiegato - ma ho continuato a fare politica: sono stato consulente della commissione ...