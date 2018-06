Vitalizi | Pd | M5s cancella sondaggio con risultati pro-casta

Vitalizi - SONDAGGIO M5S : “STATE CON FICO O CON LA CASTA?”/ Vincono gli ex parlamentari e il post scompare : VITALIZI, Di Maio: “Piangete pure, ve li togliamo lo stesso”. M5s lancia SONDAGGIO: “STATE con FICO o con la CASTA?”. La Rete premia gli ex parlamentari e il post su Facebook sparisce(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:10:00 GMT)

Vitalizi - il sondaggio Facebook si ritorce contro il M5S : vince la 'casta'. Il post sparisce : Anche l'iconografia scelta mostrava la contrapposizione tra la politica del cambiamento, rappresentata dal presidente della Camera Roberto Fico, e la vecchia politica con le immagini di Fausto ...

La Casta batte M5s nel sondaggio sul taglio dei Vitalizi. Ma con l'aiutino dei troll di Facebook : Vince la cosiddetta Casta (con oltre il 60%, per un totale di oltre 20mila voti) a difesa dei vitalizi degli ex parlamentari. Ma poi il sondaggio scompare dalla pagina Facebook del Movimento 5 stelle.È successo sull'account ufficiale del Movimento 5 stelle che ha pubblicato un post in cui viene lanciato un sondaggio sul taglio dei vitalizi. La domanda era: "Noi pensiamo che i vitalizi siano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta ...

Vitalizi - sondaggio M5s : la Rete sta con «la casta» e il post scompare : «Casta o Fico?». Erano queste le due opzioni del sondaggio lanciato questo venerdì dal MoVimento 5 Stelle. A sorpresa, il plebiscito è stato contrario alle intenzioni: a vincere sono stati Cirino ...

Vitalizi - sondaggio M5s su Facebook : “Stai con la casta o con Fico?”. I risultati sono sfavorevoli e il post scompare dopo 4 ore : Il plebiscito è stato contrario alle intenzioni: a vincere sono stati Cirino Pomicino, Massimo D’Alema, Fausto Bertinotti e Ciriaco De Mita, volti scelti per rappresentare la casta degli ex parlamentari ai quali dal 1° novembre potrebbe essere tagliato il Vitalizio grazie alla riforma voluta dal presidente della Camera, Roberto Fico. Il 62% degli oltre 26mila votanti erano a favore della “casta”, appena il 38 per cento accanto ...

Vitalizi - M5S lancia un sondaggio : “State con Fico o con la Casta?” : gli utenti scelgono gli ex parlamentari e il post sparisce : Il Movimento 5 Stelle ha lanciato un sondaggio su Facebook chiedendo al popolo della rete: Noi pensiamo che i Vitalizi siano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta impegnando per eliminarli. La Casta non è d'accordo e addirittura vorrebbe denunciarlo per questo. Voi da che parte state?". Il sondaggio, però, non ha avuto l'esisto sperato: la Casta ha raccolto il 63% dei consensi e il post è stato eliminato.Continua a leggere

Vitalizi - Di Maio “Piangete pure - ve li togliamo lo stesso”/ Video scontro M5S-Casellati - Fico : “Si va avanti" : Vitalizi, Di Maio “Piangete pure, ve li togliamo lo stesso”. Video, scontro tra Movimento 5 Stelle a la Casellati, Roberto Fico: “Si va avanti anche da soli". Il punto sui tagli(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:16:00 GMT)

Vitalizi - la Casellati frena e M5s attacca : 'Giravolta incredibile' : La presidente del Senato spiega: 'Nessuna riserva politica, serve equilibrio giuridico'. Di Maio: 'Sono privilegi rubati'. E Fico annuncia: 'La Camera andrà avanti con quanto promesso' -

Vitalizi : la Casellati frena. M5s attacca : 'Giravolta incredibile' : La presidente del Senato: 'Nessuna riserva politica, serve equilibrio giuridico'. Di Maio: 'Sono privilegi rubati'. E Fico annuncia: 'La Camera andrà avanti con quanto promesso' -

Maxi taglio ai Vitalizi - lite M5S-Casellati : Fico frena : 'Nessuna riserva politica.C erchiamo una soluzione che possa però avere un equilibrio giuridico', sottolinea da Washington la seconda carica dello Stato. E il presidente della Camera Roberto Fico ...

Taglio Vitalizi - Casellati frena M5S : «Giravolta incredibile» Fico : «La Camera va avanti» : La presidente del Senato frena: «Perplessità sui diritti acquisiti». M5S: «Uno schiaffo ai cittadini». Fico: «Mantengo ciò che ho promesso». D'accordo la Lega

Sul taglio ai Vitalizi le due Camere marciano separate (Casellati frena il M5s) : Non è piaciuta al Movimento 5 stelle la dichiarazione di Elisabetta Casellati, che, da Washington, ha manifestato critiche contro il taglio dei vitalizi, aprendo una frattura con il presidente dell'altro emiciclo, Roberto Fico che, pur smorzando le polemiche, intende procedere dritto su quello che è uno dei maggiori cavalli di battaglia del suo partito. "Nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza di ...

Vitalizi FICO : “RICORSI? NON USERÒ IMMUNITÀ”/ Video - scontro M5s-Casellati : Sibilia "era privilegi è finita" : Taglio VITALIZI, Boeri: "non è provvedimento simbolico". scontro tra Movimento 5 Stelle e Alberti Casellati, FICO sottolinea: "Camera va avanti da sola"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:32:00 GMT)

Lo scontro M5s-Casellati sui Vitalizi e Malta che chiude i porti alle ong. Le notizie del giorno - in breve : Nel mondo Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno a Helsinki il 16 luglio . L'annuncio ufficiale è arrivato sia dal Cremlino sia dalla Casa Bianca e nei due comunicati Mosca e Washington hanno ...