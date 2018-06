Vitalizi | M5S lancia un sondaggio | “State con Fico o con la Casta?” | gli utenti scelgono

Vitalizi FICO : “RICORSI? NON USERÒ IMMUNITÀ”/ Video - scontro M5s-Casellati : Sibilia "era privilegi è finita" : Taglio VITALIZI , Boeri: "non è provvedimento simbolico". scontro tra Movimento 5 Stelle e Alberti Casellati, FICO sottolinea: "Camera va avanti da sola"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:32:00 GMT)

Vitalizi - M5S contro Casellati. Fico : "Andiamo avanti" : Il Movimento 5 Stelle continua a lavorare su un suo cavallo di battaglia: il taglio dei Vitalizi agli ex parlamentari. Ieri Roberto Fico ha illustrato il testo alla Camera dei Deputati, che dovrebbe portare ad un risparmio di 40 milioni di euro per le casse dello Stato. Casellati dopo l'elezione si era impegnata a collaborare con il Presidente della Camera, allo scopo di provvedere anche per i Vitalizi degli ex Senatori. Ieri da Washington, ...

Vitalizi - Fico : “Ricorsi? Non userò immunità”/ Scontro M5s-Casellati - video : "La Camera andrà avanti da sola" : Taglio Vitalizi , Boeri: "non è provvedimento simbolico". Scontro tra Movimento 5 Stelle e Alberti Casellati, Fico sottolinea: " Camera va avanti da sola"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:10:00 GMT)

Vitalizi - M5s vs Casellati. Fico : "avanti alla Camera" : Il Movimento 5 Stelle continua a lavorare su un suo cavallo di battaglia: il taglio dei Vitalizi agli ex parlamentari. Ieri Roberto Fico ha illustrato il testo alla Camera dei Deputati, che dovrebbe portare ad un risparmio di 40 milioni di euro per le casse dello Stato. Casellati dopo l'elezione si era impegnata a collaborare con il Presidente della Camera, allo scopo di provvedere anche per i Vitalizi degli ex Senatori. Ieri da Washington, ...