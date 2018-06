Vitalizi | Luigi Di Maio contro gli ex parlamentari | “Piangono miseria ma non hanno

Verso il taglio dei Vitalizi - arriva la delibera. Luigi Di Maio : “Finita l’era dei privilegi” : arriva la delibera del presidente della Camera Roberto Fico per il taglio dei vitalizi : "Continueremo a lavorare per il superamento definitivo dei privilegi con tre obiettivi: taglio dei costi, trasparenza e partecipazione".Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Pronta delibera Camera per tagliare i Vitalizi - fondo servirà per aumentare pensioni minime” : Luigi Di Maio annuncia che alla Camera è pronta la delibera per tagliare i vitalizi degli ex parlamentari. Con la somma recuperata da questo taglio e da quello delle pensioni d'oro, il vicepresidente del Consiglio vuole creare un fondo per aumentare le pensioni minime e portarle a 780 euro mensili.Continua a leggere