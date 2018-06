Vitalizi | il sondaggio Facebook si ritorce contro il M5S | vince la ' casta' Il post

La Casta batte M5s nel sondaggio sul taglio dei Vitalizi. Ma con l'aiutino dei troll di Facebook : Vince la cosiddetta Casta (con oltre il 60%, per un totale di oltre 20mila voti) a difesa dei vitalizi degli ex parlamentari. Ma poi il sondaggio scompare dalla pagina Facebook del Movimento 5 stelle.È successo sull'account ufficiale del Movimento 5 stelle che ha pubblicato un post in cui viene lanciato un sondaggio sul taglio dei vitalizi. La domanda era: "Noi pensiamo che i vitalizi siano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta ...

Vitalizi - sondaggio M5s su Facebook : “Stai con la casta o con Fico?”. I risultati sono sfavorevoli e il post scompare dopo 4 ore : Il plebiscito è stato contrario alle intenzioni: a vincere sono stati Cirino Pomicino, Massimo D’Alema, Fausto Bertinotti e Ciriaco De Mita, volti scelti per rappresentare la casta degli ex parlamentari ai quali dal 1° novembre potrebbe essere tagliato il Vitalizio grazie alla riforma voluta dal presidente della Camera, Roberto Fico. Il 62% degli oltre 26mila votanti erano a favore della “casta”, appena il 38 per cento accanto ...

