Vitalizi | Falomi ' La logica di Fraccaro e Di Maio è da Stato totalitario'

repubblica

: RT @giopge: Scopro che la difesa dei #vitalizi è capeggiata da #Falomi ex parlamentare del PDS e di #Rifondazione. Ecco UNO DI quelli che t… - tinas48 : RT @giopge: Scopro che la difesa dei #vitalizi è capeggiata da #Falomi ex parlamentare del PDS e di #Rifondazione. Ecco UNO DI quelli che t… - Nicola99170627 : RT @SensoDiNausea: Antonello Falomi, da Rifondazione Comunista alla difesa dei vitalizi e le pensioni d'oro. Il primo che mi viene a rompe… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) 'Ladie Diè dae non dadi diritto'. Antonello, presidente dell'Associazione ex parlamentari, non è disposto a seppellire l'ascia di guerra sui ...