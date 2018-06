Vitalizi | Di Maio | ' Piangete quanto volete | ve li togliamo'

Vitalizi - Luigi Di Maio contro gli ex parlamentari : “Piangono miseria ma non hanno versato nulla. Tagliamo tutto - è giustizia” : Luigi Di Maio contro gli ex parlamentari contrari al ricalcolo dei Vitalizi: "Uno piange miseria perché da 4.700 euro al mese grazie alla nostra delibera prenderà 2.500 e parla di atto illiberale. Ma dico io: ma se hai versato contributo per avere una pensione di 2.500 euro perché te ne davo dare il doppio? Questa è giustizia, altro che illiberalità. Noi i Vitalizi ve li togliamo".Continua a leggere

Vitalizi - Di Maio : “Giornata storica - per anni hanno detto ‘impossibile'”. E sul reddito di cittadinanza : “Subito” : Sui Vitalizi “è una giornata storica, per 6 anni ci hanno detto che non fosse possibile, e noi lo abbiamo portato in tre settimane e lo approviamo in altre 2 settimane”. A dirlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in aula alla Camera durante il question time. Si alzano in piedi i deputati pentastellati che applaudono a lungo il vicepresidente. Il ministro ha anche ricordato che ora è la volta delle ...

Vitalizi - pronto il testo della delibera della Camera - Di Maio : 'Giornata storica' : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, nell’ambito del previsto question time alla Camera, ha confermato che in tre settimane è stato approntato il testo della delibera sui Vitalizi che a breve sarà messo ai voti per la sua approvazione nell’arco delle prossime due settimane. In sostanza, dopo i numerosi annunci fatti da rappresentanti della maggioranza, la delibera per il taglio dei Vitalizi agli ex parlamentari è ...

Di Maio sui Vitalizi : «I ricorsi non ci fermeranno». Ira M5S su Casellati : «Una giravolta incredibile» : (Teleborsa) - Si preannuncia una vera e propria battaglia sul tema vitalizi. Ieri, 27 giugno, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha già presentato la proposta per il superamento dei...

Vitalizi. Di Maio - sono privilegi rubati : ANSA, - ROMA, 28 GIU - "I vitalizi non sono diritti acquisiti ma privilegi rubati. I privilegi rubati non possono esistere nel nostro governo". Lo scrive su twitter il ministro del Lavoro e capo ...

"Caro Di Maio - ok il taglio dei Vitalizi Ma resta la vergogna doppia pensione" : Una pensionata si rivolge ad Affaritaliani.it per diffondere la sua lettera a Di Maio: "Il taglio dei vitalizi non risolve la vergogna della doppia pensione di sindacalisti e politici" Segui su affaritaliani.it

Fraccaro : “Senza Vitalizi fine della casta”/ Ex parlamentari minacciano azione - Di Maio : "mondo alla rovescia" : Riccardo Fraccaro: “Senza vitalizi fine della casta”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha affrontato anche il tema migranti: “C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...”(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:12:00 GMT)

Pensioni : Di Maio - dopo i Vitalizi toccherà a quelle d’oro : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “dopo i vitalizi inizieremo con le Pensioni d’oro, quelle oltre i 4-5 mila euro netti al mese. Chi ha delle Pensioni che raggiungono anche fino a 25 mila euro al mese non potranno più averle. Avranno una pensione per i contributi che hanno versato. E’ una cosa sacrosanta”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo ...

