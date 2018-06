Vitalizi | Casellati | se si trova formula si farà taglio

Vitalizi - Casellati a Sky TG24 : se si trova formula si farà taglio - : La presidente del Senato è intervenuta sul tema degli assegni agli ex parlamentari: "La questione per me non ha una valenza politica, le mie perplessità sono di carattere tecnico-giuridico"

Sul taglio ai Vitalizi le due Camere marciano separate (Casellati frena il M5s) : Non è piaciuta al Movimento 5 stelle la dichiarazione di Elisabetta Casellati, che, da Washington, ha manifestato critiche contro il taglio dei vitalizi, aprendo una frattura con il presidente dell'altro emiciclo, Roberto Fico che, pur smorzando le polemiche, intende procedere dritto su quello che è uno dei maggiori cavalli di battaglia del suo partito. "Nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza di ...

Vitalizi - M5S contro Casellati. Fico : "Andiamo avanti" : Il Movimento 5 Stelle continua a lavorare su un suo cavallo di battaglia: il taglio dei Vitalizi agli ex parlamentari. Ieri Roberto Fico ha illustrato il testo alla Camera dei Deputati, che dovrebbe portare ad un risparmio di 40 milioni di euro per le casse dello Stato. Casellati dopo l'elezione si era impegnata a collaborare con il Presidente della Camera, allo scopo di provvedere anche per i Vitalizi degli ex Senatori. Ieri da Washington, ...