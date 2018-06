Violazione degli accessi al mare? No al dissequestro de ' La Dolce Riva' di Otranto

Apple e Samsung hanno chiuso il loro annoso contenzioso legale sulla Violazione dei brevetti degli iPhone : Apple e Samsung si sono messe d’accordo per chiudere il loro annoso confronto legale , al centro del quale c’era l’accusa per Samsung di avere copiato l’ iPhone per produrre i suoi smartphone. La giudice Luci Koh che si occupava del caso The post Apple e Samsung hanno chiuso il loro annoso contenzioso legale sulla violazione dei brevetti degli iPhone appeared first on Il Post.

Linea dura di Appendino contro gli artisti di strada : sequestro degli strumenti in caso di Violazione : Fuori gli artisti di strada dal centro di Torino. La giunta Appendino, con la delibera di lunedì 18 giugno - la prima di tre - apre la strada alle norme pensate per mettere ordine al fenomeno dei "buskers". Come si legge sul Corriere della Sera, l'assessore ai Giovani, Marco Giusta, ha presentato un piano di azione per andare incontro alle richieste dei residenti della centralissima via Roma.Quella dei buskers è "un'attrazione per ...