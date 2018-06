Vincitore Ora o mai più Chi ha vinto? Lisa | i rumors la danno come sicura vincitrice

Anticipazioni Ora o mai più 2018/ il Vincitore finale della prima edizione è Lisa : Questa sera termina la prima edizione di Ora o mai più, il nuovo talent show di Raiuno condotto da Amadeus che in queste quattro settimane ha dato la possibilità a diversi cantanti caduti in 'disgrazia' dal punto di vista professionale di riemergere e tornare alla ribalta. La finale di Ora o mai più è stata già registrata nei giorni scorsi e sulle colonne di TvBlog è stato svelato il nome del vincitore assoluto di questa prima edizione: parliamo ...

Gp Kohler 2018/ Indycar Series : streaming video e diretta tv - orario e Vincitore : diretta Gp Kohler 2018: info streaming video e tv, orario e vincitore della prova in Wisconsin della Indycar Series, prevista oggi domenica 24 giugno. (Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 08:58:00 GMT)

Ora o mai più - classifica e Vincitore/ Terza puntata : i Jalisse trionfano - Loredana Bertè emoziona il pubblico : I Jalisse vincono la Terza puntata di Ora o mai più davanti a Francesca Alotta e alla favorita Lisa. Le parole di Loredana Bertè ai concorrenti del programma.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 08:29:00 GMT)

Ora o mai più finale : Amadeus annuncia il Vincitore : Ora o mai più con Amadeus: anticipazioni della quarta puntata Questa sera, venerdì 22 giugno, andrà in onda la terza puntata di Ora o mai più in prima serata su Rai1 con la conduzione di Amadeus. Sarà ancora una volta una serata ricca di forti emozioni: al centro le otto meteore della canzone italiana che si metteranno in gioco per avere una seconda chance di successo e conquistare l’ambito contratto discografico valido per la produzione di un ...

Europei Scherma 2018/ Streaming video e diretta tv - programma - orario - Vincitore (oggi 17 giugno) : diretta Europei Scherma 2018: info Streaming video e tv della seconda giornata di gare a Novi Sad. Oggi in pedana spada maschile e fioretto femminile.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 02:49:00 GMT)

ORA O MAI PIÙ - CLASSIFICA E Vincitore/ Alessandro Canino e "l'effetto Bertè" : la rinascita (seconda puntata) : Seconda puntata per il talent/reality Ora o mai più. E se il genere tv non è chiaro, lo è ancora meno quello musicale: sentire Sani cantare Tiziano Ferro è un'esperienza (in)dimenticabile.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:30:00 GMT)

Ora o mai più - Rai 1/Diretta : Vincitore e classifica - Lisa trionfa anche nella seconda puntata : il web approva : Ora o mai più, Lisa è la vincitrice anche della seconda puntata, davanti a Marco Armani e alla nuova arrivata Francesca Alotta. Il web approva la classifica finale.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 08:11:00 GMT)